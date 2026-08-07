Le compte officiel hispanophone de la Coupe du monde, géré par la Fédération internationale de football (FIFA), a fait revivre ce vendredi l'un des moments forts du Mondial 2026, en publiant une photo du match entre l'Égypte et l'Argentine, disputé lors des huitièmes de finale.

Sur la photo apparaît le milieu de terrain argentin Enzo Fernández, en train de placer une tête qui a marqué le troisième but dans les filets de Mostafa Chaubir, sous les yeux du défenseur égyptien Yasser Ibrahim.

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Le compte officiel du Mondial a commenté la photo en ces termes : « De 0-2 à 3-2 en 13 minutes ».

Ce souvenir renvoie au match des huitièmes de finale qui a opposé l'Argentine à l'Égypte, le 7 juillet dernier (il y a un mois tout juste), à l'Atlanta Stadium aux États-Unis.

L'Argentine, tenante du titre à l'époque, était menée de deux buts jusqu'à la 78e minute, après que Yasser Ibrahim eut inscrit le but de l'ouverture du score pour l'Égypte à la 15e minute, et que Mostafa Zico eut ajouté le deuxième but à la 67e minute.

Mais la sélection argentine s'est révoltée de manière spectaculaire dans les dernières minutes, parvenant à marquer 3 buts consécutifs en l'espace de 13 minutes.

À la 79e minute, Cristian Romero a réduit l'écart d'une tête, avant que Lionel Messi n'égalise d'une frappe puissante à la 83e minute.

À la deuxième minute du temps additionnel, Enzo Fernández a parachevé la remontée argentine en inscrivant le troisième but d'une tête, le match se terminant sur une victoire de la sélection latino-américaine (3-2).



