Le Feyenoord veut devancer l'Ajax dans la course à la signature d'un nouveau gardien titulaire

Selon FR12, Feyenoord s’intéresserait de près à Tjak Ernst. Le gardien du Hertha BSC est actuellement suivi avec attention par le club de Rotterdam.

Le gardien de but de Hertha BSC devrait succéder à Timon Wellenreuther au stade De Kuip, ce dernier devant très probablement quitter Feyenoord cet été.

Le club se prépare à transmettre une offre la semaine prochaine pour le joueur allemand de 23 ans, sous réserve d’un rapport définitif positif de ses recruteurs.

Sous contrat avec le Hertha jusqu’en 2027, le gardien est estimé à quatre millions d’euros par Transfermarkt.

Les Rotterdamois devront toutefois se montrer rapides, car le VfL Wolfsburg et l’Ajax seraient également sur les rangs.





La saison passée, il a disputé quasiment tous les matchs du Hertha en 2. Bundesliga et a gardé ses cages inviolées à onze reprises.



