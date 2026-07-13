Le Feyenoord rejette la première offre et fait grimper le prix de Hwang In-beom

Selon le journal portugais A Bola, l’arrivée de Hwang In-beom au FC Porto était imminente. Aujourd’hui, Record rapporte que le Feyenoord a rejeté la première offre du club lusitanien.

Le quotidien confirme qu’un accord de principe a été trouvé avec l’entourage du joueur, toujours sous contrat à Rotterdam-Sud pour deux saisons.

Les discussions avec Feyenoord sont en cours et une première offre d’environ sept millions d’euros aurait déjà été formulée.

Mais les dirigeants néerlandais ont refusé cette première approche, espérant négocier un montant supérieur pour leur milieu défensif.

Recruté en 2024 pour sept millions d’euros en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade, le Sud-Coréen est sous contrat jusqu’en 2026 et Feyenoord espère donc réaliser une plus-value sur ce dossier.

Selon Record, les « Os Dragões » ne souhaitent pas débourser davantage pour le Sud-Coréen de 29 ans, ce qui éloigne pour l’instant un transfert à l’Estádio do Dragão.

Les Portugais envisageraient de proposer à Hwang un contrat de trois saisons au maximum. A Bolaavait précédemment indiqué que le joueur de Feyenoord pourrait percevoir environ trois millions d’euros par an au Portugal.