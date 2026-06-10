Le Feyenoord peut rayer le nom d'un entraîneur néerlandais de sa liste

Après le départ de Robin van Persie, Feyenoord n’envisage pas de faire appel à Dick Schreuder. Mercredi, Wilco van Schaik, le directeur général du NEC, a confirmé à ESPN que l’entraîneur resterait à la tête du club de Nimègue la saison prochaine.

Lundi déjà, le journaliste Mounir Boualin indiquait que le technicien néerlandais souhaitait poursuivre son travail à Nijmegen et ne projetait pas de départ précipité. Le club de Rotterdam, toujours en quête d’un successeur à Van Persie, peut donc rayer définitivement cette piste.

« Je peux l’affirmer : il reste à 100 % », déclare sans détour Van Schaik lorsqu’on lui demande si le départ de Van Persie vers Feyenoord pourrait avoir des conséquences négatives pour le NEC.

Dick l’a lui-même déjà dit, nous avons un contrat à long terme. Nous avons un objectif et une vision clairs. Carlos Aalbers (directeur technique) et Dick ont mené des discussions très intenses ces dernières semaines. Je parle également à Dick tous les jours. Il n’a qu’une idée en tête : réussir avec le NEC la saison prochaine. »

Selon Van Schaik, le fait que Schreuder, sous contrat au Goffert jusqu’en milieu d’année 2028, ignore pour l’instant les avances des grands clubs en dit long. « Je pense que cela montre qu’un entraîneur aime travailler au NEC, car il peut ainsi se mettre en valeur. »

« Avec l’Europe cette saison, c’est une formidable carte de visite pour Dick de briller avec nous. C’est positif pour le club, les joueurs et l’entraîneur. C’est la scène idéale pour lui aussi », ajoute le directeur général, en référence à la participation de son équipe aux tours préliminaires de la Ligue des champions.

Conscient de l’enjeu, Van Schaik se félicite du programme de matchs amicaux : « Nous affronterons des formations issues des grands championnats. Au stade actuel de la planification, deux clubs des cinq meilleures ligues sont déjà prévus. Nous constatons que nous sommes plus attractifs depuis notre troisième place. Les grands clubs veulent jouer contre nous parce que nous disputons les tours préliminaires de la Ligue des champions. »