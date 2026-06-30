Le Feyenoord officialise l’arrivée de Nacho Ferri et prépare une autre annonce majeure

Nacho Ferri (21 ans) est la nouvelle recrue offensive du Feyenoord. Destiné à succéder à Ayase Ueda (27 ans), actuellement à la Coupe du monde, l’attaquant espagnol a paraphé un contrat jusqu’en juin 2030.

L’attaquant espagnol arrive en provenance du KVC Westerlo pour un montant estimé à 8 millions d’euros, pouvant atteindre 10 millions sous certaines conditions.

Présenté dans le nouveau maillot domicile, l’attaquant s’est exprimé sur son arrivée via le site officiel du club : « J’ai vraiment hâte de jouer pour le Feyenoord. »

« Ces deux dernières années, j’ai beaucoup appris en Belgique et je sens qu’il est désormais temps de franchir un cap, de rejoindre un grand club comme le Feyenoord. Du 't Kuipje de Westerlo au De Kuip de Rotterdam : c’est la transition idéale. »

« Je sais que Feyenoord est un club au passé glorieux, mais surtout très ambitieux pour l’avenir. En plus, nous jouerons la Ligue des champions la saison prochaine. J’ai hâte de découvrir ce niveau et je sais que tout le monde attend ça avec impatience. J’ai hâte de rencontrer tout le monde et de me mettre au travail », conclut Ferri.

Pendant la préparation, il arborera le numéro 19, même si le club précise que les numéros peuvent encore évoluer jusqu’à la composition définitive de l’effectif, en début de saison.

Daily Loos, journaliste pour Voetbalzone, a publié cette semaine un article détaillé sur Ferri. Vous pouvez le lire en cliquant sur ce lien.