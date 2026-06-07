« Le Feyenoord met fin, avec effet immédiat, au contrat de Robin van Persie. »

Selon Transfermarkt, Feyenoord et Robin van Persie ont décidé de mettre un terme immédiat à leur collaboration. Les derniers détails de la résiliation du contrat sont encore en cours de finalisation. Le club doit confirmer officiellement cette séparation prochainement.

La raison exacte du départ de Van Persie n’a pas encore été communiquée. Il y a moins d’une semaine, le directeur technique Dévy Rigaux avait toutefois laissé planer le doute en refusant, lors d’une conférence de presse, de confirmer que Van Persie resterait l’entraîneur du Feyenoord la saison prochaine.

« Nous allons d’abord analyser la saison écoulée, puis prendre une décision », a déclaré Rigaux. « Nous prenons le temps nécessaire pour cette décision. Nous ne nous sommes pas fixé de date butoir. Lorsque notre orientation sera claire, nous prendrons une décision. »

Le directeur général Robert Eenhoorn, déjà critique sur le nombre de points récoltés en Eredivisie (65), a lui aussi refusé de se fixer un ultimatum. « Il faudra encore un certain temps avant que nous ayons pris une décision à ce sujet. »

Van Persie, qui a dirigé l’équipe pendant un an et demi sur le banc du Kuip, ne sera donc plus l’entraîneur des Rotterdamois. La saison écoulée, l’ancien attaquant a mené son groupe à la deuxième place du classement et à une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Malgré la qualification pour la C1, le jeu proposé a souvent déçu et le titre s’est rapidement éloigné.

En Ligue Europa, le club a réalisé une campagne très décevante, étant éliminé dès la phase de groupes, tout comme les autres formations néerlandaises engagées : Go Ahead Eagles et FC Utrecht.