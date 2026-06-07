Feyenoord et Robin van Persie ont décidé de mettre un terme immédiat à leur collaboration, selon les informations de Voetbal International et De Telegraaf, confirmées par Feyenoord Transfermarkt. Le club doit encore officialiser cette séparation.

La raison officielle de ce départ n’a pas encore été communiquée. Il y a moins d’une semaine, le directeur technique Dévy Rigaux avait toutefois laissé planer le doute en refusant, lors d’une conférence de presse, de confirmer que Van Persie resterait l’entraîneur du Feyenoord la saison prochaine.

« Nous allons d’abord analyser la saison écoulée, puis prendre une décision », avait déclaré Rigaux. « Nous nous donnons le temps nécessaire pour cette décision. Nous ne nous sommes pas fixé de date butoir. Lorsque notre orientation sera claire, nous prendrons une décision. »

Le directeur général Robert Eenhoorn, déjà critique sur le nombre de points récoltés en Eredivisie (65), refusait lui aussi de se fixer, ou d’imposer à Rigaux, un calendrier. « Il faudra encore un certain temps avant que nous ayons pris une décision à ce sujet. »

Van Persie quitte ainsi le banc du De Kuip, où il a officié pendant un an et demi. La saison passée, l’ancien buteur a mené son équipe à la deuxième place et à une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Malgré la qualification pour la C1, le niveau de jeu souvent insuffisant et l’écart creusé avec le leader ont valu à l’ancien buteur de vives critiques.

En Ligue Europa, le club a réalisé une campagne très décevante, étant éliminé dès la phase de groupes, tout comme les autres formations néerlandaises engagées : Go Ahead Eagles et FC Utrecht.