Le Feyenoord cherche un nouveau latéral gauche, mais en possède-t-il déjà un dans son effectif ?

Selon les rumeurs, Feyenoord chercherait activement un nouvel arrière gauche. Giovanni van Bronckhorst espère ainsi renforcer son poste de prédilection. Mais selon Voetbalzone, le club rotterdamois détient déjà, en interne, une option très talentueuse.

La situation est la suivante : Jordan Bos s’est blessé au genou pendant la Coupe du monde et a été opéré samedi dernier. Feyenoord s’attend à ce que l’Australien de 23 ans ne soit à nouveau opérationnel que dans quelques mois.

Par ailleurs, Gijs Smal, 28 ans, est toujours sous contrat à De Kuip. Mais le club n’a guère pu s’appuyer sur le défenseur originaire de Hollande-Septentrionale, qui a déjà manqué de nombreux matchs en raison de blessures.

Son retour n’est pas encore fixé, mais le club dispose déjà d’une alternative avec Mika Mármol (25 ans), recrue estivale.

Ce latéral gauche espagnol a disputé des dizaines de matchs au poste d’arrière latéral au sein du centre de formation du FC Barcelone puis à Las Palmas. Ces dernières années, une solution de secours qui a souvent fait ses preuves au poste d’arrière gauche consiste à faire monter des jeunes talents issus de Varkenoord.

Récemment, Tyrell Malacia et Quilindschy Hartman ont ainsi émergé, avant de s’imposer comme titulaires au Feyenoord et de porter le maillot de l’équipe nationale néerlandaise. D’autres profils prometteurs évoluent actuellement à Rotterdam-Sud.

Présentations

Matthew Mparaganda (18 ans), Dani Slory (17 ans) et Finn Baks (17 ans) semblent encore un peu tendres pour le grand saut, tandis que Hakeem Agboluaje (18 ans) est actuellement à l’infirmerie. Mais Tijme Wessels, 19 ans, originaire de Hoek, se distingue lors de la préparation estivale et frappe fort à la porte de l’équipe première.

Formé au HVC’10, il a été repéré très tôt par le Sparta Rotterdam avant de rejoindre, en 2018, le club de la même ville.

Il évolue donc depuis huit ans à Varkenoord, où sa petite sœur est également sous contrat au sein de la section féminine. Samedi dernier, il a découvert pour la première fois ce que c’est que de jouer « de l’autre côté » : au Kuip, devant des milliers de supporters du Feyenoord.

Après deux matchs amicaux, il se distingue comme le jeune le plus en vue du groupe. À l’image de ses amis Thijs Kraaijeveld et Tobias van den Elshout la saison passée, la transition vers l’élite ne semble pas lui poser de problème physique majeur. Reste à savoir si Gio Wessels saura maintenir ce rythme.

Principales qualités

Polyvalent, il est entré en jeu à deux reprises en seconde période comme arrière gauche lors des matchs amicaux contre le FC Dordrecht (victoire 0-6) et le Club Bruges (victoire 3-1).

À l’inverse de certains défenseurs auxquels on préfère ne pas laisser le ballon, Wessels se distingue par sa technique. Shaqueel van Persie a d’ailleurs plaisanté sur Instagram en commentant « Marcelo » sous sa dernière photo.

Wessels a affiché un calme glacial, même après l’ouverture du score du grand club belge. Alors que Mats Deijl, recrue hivernale décevante, semblait à nouveau en difficulté sur le but de Christos Tzolis, le produit du centre de formation a tenu la dragée haute à l’ancien Ajacide Carlos Forbs sans sourciller.

Comme Smal, il a connu des blessures par le passé, mais il a su se renforcer mentalement et physiquement. Reste à savoir s’il pourra franchir l’ultime palier lors de sa dernière année de contrat.

Le célèbre supporter de Varkenoord, Feyenoord Youth Watcher, s’est déjà montré optimiste sur Bluesky au sujet de ce colosse physique : « Avec son physique, s’adapter au plus haut niveau sera plus facile. »

Et maintenant ?

Van Bronckhorst doit bientôt décider si Wessels reste plus longtemps avec l’équipe première ; il pourrait même intégrer le groupe du Feyenoord 1 pour la suite de la préparation.

Bos est actuellement écarté et l’avenir de Smal reste flou, ce qui offre à Wessels une opportunité idéale de se mettre en évidence. S’il y parvient, le club devra rapidement entamer des discussions pour prolonger son contrat.

Dans les prochaines semaines, les choix de Feyenoord, de Van Bronckhorst et du directeur technique Devy Rigaux seront donc à suivre de près. Les deux nouveaux responsables, qui succèdent à Robin van Persie et Dennis te Kloese au De Kuip, pourraient donc privilégier un jeune talent comme Wessels plutôt que recourir à une solution temporaire à l’image de Mármol. À terme, Smal et Bos feront bien sûr leur retour.

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Changement de priorités ?

Cette approche permettrait aussi au club d’éviter de reproduire la situation du poste d’arrière droit, où trois joueurs (Givairo Read, Bart Nieuwkoop et Jordan Lotomba) étaient déjà sous contrat début 2026, avant que Te Kloese n’intègre Deijl pour pallier les blessures.

Le maintien de Read pour une saison supplémentaire serait idéal, mais le départ d’au moins deux de ses concurrents s’avérerait alors nécessaire. À gauche, la promotion temporaire d’un jeune pourrait éviter un embouteillage similaire.

Vendredi, Wessels devrait à nouveau avoir l’occasion de se mettre en évidence contre le Sporting de Charleroi. Espérons pour le jeune joueur qu’il pourra alors démontrer une nouvelle fois que Rigaux ferait mieux, pour l’instant, de se concentrer sur d’autres postes. Un attaquant redoutable sur les ailes, par exemple, puisque Anis Hadj Moussa et Leo Sauer semblent sur le point de partir.

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