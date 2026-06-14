Le Feyenoord a officialisé une offre pour un défenseur passé par le FC Barcelone

Selon FR12.nl, Feyenoord a formulé une première offre pour Mika Mármol. Âgé de 24 ans, le défenseur central, qui joue actuellement à Las Palmas et dont le contrat expire bientôt, intéresse le directeur technique Dévy Rigaux.

Polyvalent, il peut également jouer comme arrière gauche et intéresse plusieurs clubs. Les Rotterdamois doivent désormais savoir si le défenseur espagnol acceptera de rejoindre les Pays-Bas.

Formé quelques années au FC Barcelone, il est ensuite revenu au club catalan avant de passer par l’équipe B et de goûter à la Liga lors d’une brève apparition en 2021/22.

Après un passage au FC Andorre, il a rejoint Las Palmas, club de Segunda División, où il a brillé lors d’une saison conclue à la cinquième place.

Selon FR12.nl, le club néerlandais affronte la concurrence de l’Olympiakos et de plusieurs formations allemandes. Son statut prochain de joueur libre devrait d’ailleurs faire monter la pression dans les semaines à venir.

Selon le journaliste Mounir Boualin, le PSV l’avait également dans son viseur, mais a depuis mis son intérêt en sommeil ; le club d’Eindhoven se contente désormais de suivre l’évolution de la situation à distance.

Le défenseur de 1,83 m, sept fois international espoir, n’a pas encore porté le maillot de l’équipe A du champion d’Europe en titre. Transfermarkt évalue son indemnité de transfert à dix millions d’euros.

En raison de l’expiration de son contrat, le Barça ne peut plus activer l’option de rachat initialement prévue. À partir du 30 juin, le défenseur sera donc libre de s’engager où il le souhaite. Dès 2024, il avait déjà été ciblé par Feyenoord comme possible successeur de Dávid Hancko, parti depuis à l’Atlético Madrid.