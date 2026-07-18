Le FC Volendam a contacté l'Ajax et souhaite réintégrer l'attaquant cinq ans après son départ

Selon le journaliste Tim van Duijn de Voetbal International, l’Ajax et le FC Volendam sont en discussions avancées pour le transfert de Kayden Wolff. L’attaquant pourrait ainsi revenir dans son club formateur après cinq ans.

En 2021, l’attaquant avait quitté Volendam pour rejoindre l’Ajax contre un montant d’environ 100 000 euros, intégrant progressivement les équipes U17, U18 puis Jong Ajax.

L’attaquant de vingt ans a disputé 49 matchs avec la réserve, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisives, sans jamais être aligné avec l’équipe première.

Les deux clubs avaient déjà conclu un accord gagnant-gagnant la saison passée : le défenseur Nick Verschuren avait été prêté à Volendam et y avait considérablement progressé.

Sa valeur a considérablement augmenté, ce qui a profité à l’Ajax, où il aurait sinon évolué avec les jeunes. Le club amstellodamois l’a cédé cet été au Sparta Rotterdam pour un montant compris entre 800 000 et un million d’euros.

Selon Van Duijn, il n’est « pas inconcevable » que l’Ajax insère un pourcentage élevé sur une éventuelle revente, se contentant alors d’une indemnité initiale modeste.