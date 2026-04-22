Selon le journaliste belge spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri, le FC Utrecht envisage l’attaquant Thierry Ambrose pour renforcer son secteur offensif. Âgé de 29 ans et ancien joueur du NAC Breda, l’avant-centre brille cette saison au KV Courtrai.

Au sein du club classé deuxième de la Challenger Pro League, l’attaquant totalise 14 buts et 13 passes décisives en 32 matchs officiels. Courtrai souhaite prolonger son contrat, qui court jusqu’en milieu d’année 2027.

Les discussions sont en cours, mais, en coulisses, le Genoa et Utrecht, entre autres, se seraient déjà renseignés sur l’attaquant.

Tavolieri promet de nouvelles informations prochainement. Selon Transfermarkt, la valeur marchande d’Ambrose s’élève actuellement à 1,5 million d’euros.

Formé à Manchester City, où il était considéré comme un grand espoir, l’attaquant n’a pourtant jamais réussi à s’imposer à l’Etihad Stadium.

Prêté au NAC Breda lors de l’exercice 2017/2018, il avait déjà fait parler de lui en inscrivant 10 buts et en délivrant 6 passes décisives en 31 matchs officiels.

Depuis cinq ans en Belgique, l’attaquant a d’abord porté les couleurs du KV Ostende avant de s’engager avec le Club de Courtrai.