Le FC Utrecht fait affaire avec l’AZ peu avant le choc contre le PSV et s’attache un attaquant

Sem van Duijn terminera la saison au FC Utrecht. L’attaquant arrive en prêt en provenance de l’AZ. Utrecht a également négocié une option d’achat sur le joueur de 22 ans, comme on peut le lire vendredi sur le site du club.

« Bien sûr, ce club est immense, donc je suis évidemment heureux d’être ici. Il y a toujours une très bonne ambiance. Je pense être un joueur avec beaucoup d’intensité, une grosse capacité de course, et j’ai tout simplement énormément envie de jouer ici et de devenir important pour l’équipe », a déclaré l’ambitieux Van Duijn dans une première réaction.

Le FC Utrecht évoque un « parcours particulier vers le sommet » pour Van Duijn. « Chez les amateurs de haut niveau du KVV Quick Boys, il a attiré l’attention de l’AZ, qui l’a engagé pour trois ans en 2024. Pendant un an et demi, il a été un cauchemar pour les défenseurs en Keuken Kampioen Divisie sous les couleurs de Jong AZ. Lors du dernier semestre, il a eu l’occasion de tenter un échelon au-dessus à Telstar, en VriendenLoterij Eredivisie. En quatorze matches, il a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives. »

Le jeune attaquant est sous contrat avec l’AZ jusqu’à la mi-2031. À Utrecht, il retrouvera Anthony Correia, qu’il a côtoyé pendant quelques mois à Telstar.

Van Duijn est décrit comme « un attaquant polyvalent doté d’un vrai sens du but, qui met beaucoup d’énergie dans ses matches ». L’attaquant pourrait déjà faire ses débuts dimanche, lorsque le PSV se déplacera à De Galgenwaard.

L’AZ n’envoie pas uniquement Van Duijn en prêt dans un autre club. Voetbal International indique que Matej Sin va poursuivre sa route comme joueur prêté à l’ADO La Haye, qui doit encore programmer une visite médicale.

Le milieu de terrain avait été recruté l’an dernier pour quatre millions d’euros en provenance du Banik Ostrava. Sin n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de départ, notamment en raison de la présence de Sven Mijnans et Kees Smit. Le joueur, sous contrat jusqu’à la mi-2030, évoluait surtout avec Jong AZ ces derniers temps.