Le FC Utrecht exprime sa profonde déception après la décision concernant la finale contre l'Ajax

Ron Jans, l’entraîneur du FC Utrecht, exprime son agacement face à l’incertitude qui précède la finale des barrages de dimanche contre l’Ajax. Si la billetterie pour le secteur visiteurs du Kras Stadion de Volendam est ouverte, la présence des fans utréchtois n’est pas encore officiellement confirmée. Jeudi, son équipe s’est qualifiée aux dépens du SC Heerenveen (3-2).

Lundi, le maire d’Edam-Volendam a initialement interdit l’accès au stade aux fans visiteurs, en raison des incidents survenus dimanche après Volendam-Telstar. Cette décision a provoqué l’ire du FC Groningen, qui, après négociation, a finalement pu emmener ses supporters dans le village de pêcheurs. La Fierté du Nord s’est inclinée 2-0 face à l’Ajax jeudi et a donc été éliminée de la course aux compétitions européennes.

Aucune décision définitive n’a encore été prise concernant la présence de supporters visiteurs lors de la finale des barrages de promotion/relégation entre FC Volendam et Willem II, ni pour la rencontre Ajax – FC Utrecht. Le club utrechtois précise toutefois que des billets seront mis en vente vendredi et samedi pour ce match qualificatif pour l’Europe.

Jans trouve curieux que son équipe doive se résoudre à jouer au Kras Stadion. « Je ne connais pas exactement les règles. Mais pour moi, Groningen aurait dû recevoir l’Ajax. Quand on établit le calendrier de la saison, il est clairement indiqué que les 21 et 24 mai sont des dates de matchs pour les barrages », précise l’entraîneur dans un entretien avec ESPN.

« Si le stade est loué à Harry Styles, il faut quand même jouer à l’extérieur, non ? L’Ajax aurait pu se déplacer au Galgenwaard. J’aurais trouvé ça sympa. Je ne connais pas les règles, mais mon intuition me dit que quelque chose cloche », conclut l’entraîneur, visiblement perplexe, qui s’apprête à quitter le club adverse de l’Ajax.

Jans regretterait vivement que la tribune visiteurs de Volendam reste vide dimanche. « C’est regrettable, car tout le monde s’efforce de permettre aux supporters d’assister au match. Les fans de Volendam ont gâché l’ambiance contre Telstar, et dans un premier temps, les supporteurs de Groningen n’avaient pas non plus le droit de venir. J’espère que les responsables seront individuellement sanctionnés, plutôt que d’imposer des punitions collectives. »

Mike van der Hoorn partage entièrement l’avis de son entraîneur et s’interroge sur la décision de désigner l’Ajax comme équipe à domicile en finale : « Cela n’a bien sûr aucun sens, mais c’est ainsi. »