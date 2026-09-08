Le FC Utrecht est parvenu à arracher malgré tout un point dans la suite du match interrompu face à Go Ahead Eagles. Lors des 25 dernières minutes plus le temps additionnel au Stadion Galgenwaard, Utrecht a encore marqué à deux reprises mardi après-midi, portant le score final à 3-3.

Samedi soir, tout a complètement dégénéré en seconde période lors du duel entre Utrecht et Go Ahead. Alors que le score était de 0-3, grâce à des buts de Mathis Suray, Søren Tengstedt et Victor Edvardsen, des supporters d’Utrecht se sont mal comportés en lançant des feux d’artifice sur la pelouse.

Le match a donc été temporairement interrompu. Lorsque la rencontre a repris, Utrecht a réduit le score à 1-3 par Dani de Wit, mais juste après, des objets ont de nouveau été jetés sur le terrain : cette fois, des gobelets.

Il était impossible de dissocier cela du début de saison dramatique d’Utrecht, qui n’avait pris qu’un seul point lors de ses quatre premiers matches de la nouvelle saison. Après concertation avec les autorités locales, il a été décidé d’interrompre définitivement la rencontre.

Peu après, il a été annoncé que le match serait terminé mardi après-midi dans un Stadion Galgenwaard vide. Utrecht devait tenter, dans un laps de temps de 25 minutes plus le temps additionnel, d’obtenir malgré tout un résultat dans ce match.

Et il y est parvenu. Peu après qu’Adrian Blake a trouvé le haut de la barre d’une frappe lointaine, Matisse Didden a marqué de la tête sur corner : 2-3.

Utrecht s’en est bien sorti lorsque Vasilios Barkas a réalisé un arrêt sur une occasion de Mathis Suray, puis a obtenu lui-même un penalty juste avant la fin. Alfons Sampsted a commis une faute sur Blake, avant qu’Artem Stepanov ne transforme l’aubaine et n’offre ainsi malgré tout un point à son équipe : 3-3.