Le FC Utrecht affronte une concurrence acharnée pour s'attacher les services de l'ancien cible Sven Mislintat

Selon Voetbal International, Steven van der Sloot, défenseur de l’ADO Den Haag fraîchement promu, attire l’attention du FC Utrecht et de plusieurs clubs allemands.

Le défenseur de 23 ans semblait depuis plusieurs semaines en passe de s’engager avec le Fortuna Düsseldorf, où le directeur sportif Sven Mislintat a récemment été limogé. Entre-temps, le club, relégué en 3ᵉ Bundesliga, aurait été doublé par des prétendants plus solides.

Formé par Feyenoord puis l’Ajax, le défenseur peut partir libre, son contrat à La Haye expirant le 30 juin. Le directeur technique Mark Wotte a multiplié les démarches pour le conserver, en vain.

Le FC Utrecht a désormais inscrit Van der Sloot sur sa liste, mais il fait face à une forte concurrence outre-Rhin. Le FC Magdebourg et le FC St. Pauli ont récemment pris contact avec l’entourage du joueur, et le SC Paderborn, fraîchement promu en Bundesliga, s’est également positionné. Le 1. FC Cologne et le Rapid Vienne surveillent par ailleurs la situation.

Pour Van der Sloot, l’essentiel est de pouvoir évoluer dans un championnat de haut niveau. Né au Cameroun, il peut encore choisir de jouer pour ce pays africain, même s’il a déjà porté le maillot des Oranje chez les jeunes.

En avril, après son dernier match à domicile avec l’ADO, Van der Sloot a adressé un adieu empreint d’émotion au public de La Haye : « J’avais la chair de poule pendant l’échauffement. Quand j’ai entendu les chants, j’ai failli pleurer. C’est spécial. J’aime ce club. Ça me touche beaucoup. »