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Le FC Twente a réalisé une excellente opération dimanche soir dans le haut du classement de l’Eredivisie. L’équipe de John van den Brom s’est imposée 0-1 face à NEC au Goffertstadion grâce à un but de Sondre Ørjasæter sur une passe de Wout Weghorst. Le club d’Enschede grimpe ainsi à la deuxième place, à seulement deux points du PSV, leader du championnat.

Avant le déplacement à Nimègue, le FC Twente savait qu’il pouvait profiter des matches nuls de l’Ajax, de Feyenoord et de l’AZ. Van den Brom a titularisé Kristian Hlynsson à la place de Daouda Weidmann, tandis que Dick Schreuder a choisi d’aligner Mitchel Bakker d’entrée pour NEC.

Le coup d’envoi a été légèrement retardé par un important spectacle pyrotechnique des supporters de Nimègue, qui célébraient les 50 ans de leur noyau dur. Moins de deux minutes après le début du match, NEC a frôlé l’ouverture du score, mais Joël Drommel a empêché Willum Thór Willumsson de donner l’avantage à l’équipe à domicile.

Daan Rots et Weghorst ont eu des occasions pour le FC Twente en début de rencontre, sans parvenir à marquer. La tentative du premier a été contrée par Ahmetcan Kaplan, tandis que Weghorst a trouvé le petit filet après une action préparée par Ørjasæter.

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À la 19e minute, les visiteurs ont eu beaucoup de chance. Bryan Linssen a failli ouvrir le score de la tête sur un centre de Willumsson, puis Clement Bischoff a touché la barre de près sur le ballon repoussé.

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Huit minutes avant la pause, le FC Twente a cru prendre l’avantage contre le cours du jeu. Robin Pröpper a marqué de la tête sur un corner de Ramiz Zerrouki, mais l’arbitre Sander van der Eijk a refusé le but pour une faute du capitaine sur Kaplan.

Six minutes plus tard, le FC Twente a cette fois trouvé la faille. Ørjasæter a combiné avec Weghorst avant de prendre Gonzalo Crettaz à contre-pied d’une frappe au premier poteau : 0-1. L’ailier norvégien inscrivait ainsi son quatrième but de la saison toutes compétitions confondues, en plus de ses onze passes décisives.

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Cinq minutes après la reprise, Ørjasæter aurait dû doubler la mise. Après une erreur de Kaplan, Weghorst a offert à son coéquipier l’occasion de marquer son deuxième but de la soirée, mais le Scandinave a tiré au-dessus depuis une position favorable.

Van den Brom a subi un coup dur peu après : blessé, Pröpper a dû céder sa place à Stav Lemkin. NEC est passé près de l’égalisation par Tjaronn Chery, mais le capitaine du club de Nimègue a placé sa tête juste à côté sur un excellent centre de Bakker.

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En fin de rencontre, Crettaz a maintenu son équipe dans le match en repoussant une reprise de volée d’Aske Adelgaard. À l’autre bout du terrain, les tentatives de Chery et de Dusan Tadic n’ont pas permis à NEC d’égaliser.

Dans le temps additionnel, NEC s’est retrouvé à dix après le deuxième carton jaune reçu par Linssen pour une faute grossière sur Ruud Nijstad. Le FC Twente a conservé son court avantage et compte désormais 30 points en 14 matches. NEC reste à 14 points et attend toujours sa première victoire à domicile de la saison en Eredivisie. L’équipe de Schreuder occupe la 14e place.