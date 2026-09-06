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Rian Rosendaal

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Le FC Twente repart de Groningue avec un point grâce à Wout Weghorst

FC Groningue vs Twente
FC Groningue
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Le FC Groningue a fait match nul 2-2 à domicile contre le FC Twente dimanche. Wout Weghorst a inscrit le deuxième but des Tukkers peu avant la pause, permettant aux visiteurs de repartir vers Enschede avec un point.

Un faux départ pour l’équipe à domicile : Etienne Vaessen a tout simplement donné le ballon à Marko Pjaca, qui a parfaitement profité de l’erreur du gardien de Groningue pour marquer. L’excellent Thom van Bergen a égalisé dix minutes plus tard d’une frappe depuis le côté gauche de la surface de réparation.

Groningue a complété sa remontée à la 28e minute. Tygo Land a trouvé le chemin des filets sur une passe de Thijmen Blokzijl. Twente s’est battu pour revenir dans cette rencontre animée, et c’est Weghorst qui a poussé le ballon au fond de près pour le 2-2.

Après la pause, les deux équipes sont parties à la recherche du but de la victoire et des occasions ont vu le jour des deux côtés. Weghorst a été tout près d’inscrire son deuxième but de l’après-midi à un petit quart d’heure de la fin, mais sa tentative est passée juste à côté du poteau, à la grande déception de l’attaquant de Twente.

Peu après cette occasion manquée, une échauffourée a éclaté entre Weghors et Vaessen, ce dernier estimant que l’attaquant cherchait délibérément le contact avec le gardien. Entre-temps, le sprint final avait commencé et le suspense est resté entier dans le grand nord, avec Jacob Ondrejka qui a, de l’autre côté, tiré juste à côté.

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Lucas Vennegoor of Hesselink, qui n’a plus Sam Lammers, parti au PSV, comme concurrent, est entré en jeu à la 87e minute. Seules deux minutes de temps additionnel ont été accordées, et cela n’a pas suffi aux deux équipes pour arracher la victoire.

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