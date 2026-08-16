Le FC Twente renverse son retard et prend ses premiers points de la saison d’Eredivisie

Le FC Twente a pris ses premiers points dans cette nouvelle saison d’Eredivisie sponsorisée par la VriendenLoterij. À domicile, l’équipe de l’entraîneur John van den Brom s’est imposée 3-1 dimanche face au PEC Zwolle, qui avait déjà perdu son match d’ouverture la semaine dernière contre l’Ajax (0-2).

En début de match, les deux équipes se sont chacune procuré une occasion. Elias Sørensen a tiré au-dessus pour le PEC, Daouda Weidmann en a fait autant pour Twente.

À mi-chemin de la première période, le PEC a ouvert le score. Une maladresse dans la relance de Lars Unnerstall et Robin Pröpper a été sévèrement punie par Sørensen : 0-1. Twente estimait qu’il y avait eu une faute au début de l’action menant à ce but, mais l’arbitre et la VAR n’ont pas suivi cet avis.

Par l’intermédiaire de Weidmann, dont la tentative a cette fois été repoussée par Jasper Schendelaar, Twente s’est de nouveau montré dangereux un peu plus tard. Sur la troisième tentative du milieu de terrain de 23 ans, qui a joliment expédié le ballon avec puissance dans le coin, le gardien n’a cette fois rien pu faire : 1-1.

Après la pause, Twente a davantage pris l’initiative. Daan Rots, seul au second poteau, a d’abord placé une tête à côté, mais un but contre son camp de Dylan Mbayo a ensuite permis aux locaux de passer à 2-1. L’attaquant voulait empêcher Weidmann de marquer, mais a expédié le ballon en force dans sa propre lucarne.

Et Twente a continué. Daan Rots a porté le score à 3-1 d’une frappe lointaine et a ainsi plié la rencontre. Le PEC n’avait en effet plus grand-chose à opposer.

Sondre Ørjasæter, Wout Weghorst, Thomas van den Belt et Filip Thorvaldsen, entre autres, ont encore tenté d’aggraver le score en fin de match. Le quatrième but twentois n’est toutefois plus arrivé, mais cela n’a pas gâché la fête à De Grolsch Veste.