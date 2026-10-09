Le FC Twente a présenté vendredi ses comptes annuels pour la saison 2025/26. La principale conclusion est que les Tukkers ont réalisé un bénéfice net de sept millions d’euros sur l’exercice. Ce résultat est surtout dû aux transferts, car le chiffre d’affaires a reculé de 13,7 millions d’euros.

« La saison 2025/26 a été marquée par nos objectifs sportifs, le réajustement de notre orientation stratégique et le 60e anniversaire », a partagé Twente par le biais de ses canaux officiels. « Ces dernières années, nous avons travaillé à la reconstruction et au développement. Des bases solides ont été posées. »

« Les fondations sont en place pour franchir les prochaines étapes. Nous avons dévoilé notre nouvelle orientation ainsi qu’un déplacement de nos valeurs fondamentales. L’ambition est la priorité numéro 1 du FC Twente et elle est claire : atteindre de manière structurelle la phase principale d’une compétition européenne, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. »

Le chiffre d’affaires de la saison 2025/26 a diminué de 13,7 millions d’euros par rapport à la saison 2024/25, pour s’établir à 48 millions d’euros. Le club l’attribue à l’absence de participation à une phase principale européenne chez les hommes. La baisse des recettes de match (2,9 millions de moins) et des primes (10,6 millions de moins) est la principale cause directe de ce recul du chiffre d’affaires.

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Les coûts ont baissé de 1,1 million pour atteindre 51 millions. « La baisse relativement limitée des coûts s’explique d’une part par une hausse planifiée des coûts de personnel et d’autre part par une diminution des autres charges d’exploitation en raison de charges moins élevées pour l’organisation des matches européens (à domicile et à l’extérieur) », écrit Twente.

Cela conduit à un résultat opérationnel négatif de 3 millions. Mais grâce aux ventes de Sem Steijn, Carel Eiting, Mitchell van Bergen, Michel Vlap, Nikée van Dijk, Liv Pennock, Mats Rots, Alec van Hoorenbeeck et Bas Kuipers, un bénéfice sur transferts de 12,7 millions a bien été réalisé. Après déduction des impôts (2,4 millions), le résultat net s’élève à 7 millions d’euros.

Les fonds propres ont ainsi augmenté pour atteindre 49 millions d’euros. « Le club dispose d’une base financière saine », souligne Twente. « Le fonds de roulement à la date du bilan a augmenté de 9,3 millions pour atteindre un montant positif de 14,8 millions et la solvabilité est restée stable à 47 pour cent. »

« Pour la saison 2026/27, notre ambition est de passer l’hiver en Conference League, de nous qualifier pour une compétition européenne chez les hommes comme chez les femmes et de connaître du succès en coupe. La saison à venir sera en outre marquée par la réalisation du Topsport Campus Diekman et le déploiement supplémentaire de l’orientation stratégique », conclut Twente.



