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Bart DHanis

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Le FC Twente offre un million d’euros pour un attaquant de Feyenoord

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Le FC Twente a formulé une offre pour Jerayno Schaken, âgé de dix-sept ans, rapporte De Telegraaf. Le talentueux attaquant évolue actuellement avec les moins de 21 ans de Feyenoord.

Schaken a auparavant fréquenté le centre de formation de l’Ajax, mais il a rejoint gratuitement le SC Heerenveen en 2019. La saison dernière, il a débarqué librement à Varkenoord.

Le fils de Ruben Schaken est sous contrat avec Feyenoord jusqu’à la mi-2028. Malgré son jeune âge (17 ans), il évolue déjà avec les moins de 21 ans de Feyenoord.

Le FC Twente voit même déjà en lui un joueur pour l’équipe première. Selon De Telegraaf, le directeur technique Erik ten Hag a offert un million d’euros pour l’attaquant polyvalent.

Le FC Twente a promis à Schaken une place dans l’équipe première, une perspective qu’il n’a pas (encore) à Feyenoord cette saison.

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Reste à savoir si les Rotterdammois accepteront l’offre venue d’Enschede. Schaken est considéré à Feyenoord comme l’un des plus grands talents du club.

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