Le FC Twente est sur le point de recruter Filip Thorvaldsen en provenance de Vålerenga. Selon le média norvégien Osloball, le club d’Enschede a remporté la bataille pour l’attaquant de vingt ans et un accord a été trouvé. Thorvaldsen va devenir l’un des transferts les plus coûteux de l’histoire du club de Twente.

Le transfert s’est accéléré samedi, après que Thorvaldsen a été écarté du groupe pour le duel contre le FK Bodø/Glimt. Le directeur sportif Joacim Jonsson a confirmé que les négociations se trouvaient dans leur phase finale. « Des discussions finales sont en cours avec deux clubs et c’est pourquoi nous avons décidé qu’il ne jouerait pas aujourd’hui », a-t-il déclaré à TV 2.

Peu après, il est apparu que le FC Twente était sorti vainqueur de cette bataille. Le Cercle Bruges et Hull City se seraient également manifestés avec insistance, tandis que les Colorado Rapids avaient auparavant été cités comme prétendant concret.

Vålerenga avait auparavant rejeté des offres de Lille et du FC Bâle, mais s’attendait à un départ. « Cela me surprendrait si Filip est encore un joueur de Vålerenga lorsque le mercato se refermera en septembre. En même temps, cela reste du football et Filip comme le club doivent être satisfaits », avait auparavant déclaré Jonsson.

Le transfert implique, à l’échelle de Twente, un montant gigantesque. Selon la presse norvégienne, des offres de 5,5 millions d’euros garantis avaient été formulées, avec des bonus pouvant porter le total à environ 6,4 millions d’euros. Le FC Twente devrait payer un montant comparable.

Thorvaldsen devient ainsi de très loin la recrue la plus chère du FC Twente à l’ère moderne depuis le départ du président Joop Munsterman (en 2015). Avant cela, Twente avait toutefois réalisé quelques achats plus coûteux : Marc Janko était arrivé à Enschede en 2010 pour sept millions d’euros et Luc Castaignos avait coûté environ six millions d’euros deux ans plus tard.

Thorvaldsen a débuté à l’âge de dix-sept ans et a déjà disputé plus de cinquante matches pour Vålerenga. La saison dernière, il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 21 matches de championnat. Pour Vålerenga aussi, ce transfert sortant constituera un record du club.

Thorvaldsen peut évoluer sur les deux ailes et comme deuxième attaquant. Au FC Twente, Daan Rots occupe un rôle important à droite, tandis que Younes Taha, Taylor Booth et Marko Pjaca peuvent également y être alignés. Avec ce transfert, Thorvaldsen va en outre voir un souhait se réaliser, puisqu’il voulait depuis plus longtemps partir à l’étranger.