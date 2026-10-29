Le FC Groningue ne peut éviter l’humiliation et est éliminé de la Coupe des Pays-Bas

Le FC Groningen a été éliminé jeudi soir à la surprise générale de la Coupe des Pays-Bas. Lors d’une soirée sans inspiration à l’Euroborg, l’équipe de Dick Lukkien s’est inclinée 0-2 face au FC Emmen. Jack Cooper-Love a inscrit les deux buts.

Lukkien a pris au sérieux cette rencontre face à son ancien club, Emmen, dont il avait dirigé 269 matches depuis le bord du terrain. Il a donc aligné une équipe solide.

Cette approche n’a guère profité à Groningen, mené dès la dixième minute face au troisième de la Keuken Kampioen Divisie. Sur une passe de Sybrand Veldhuis, Cooper-Love n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets.

Groningen n’a pas joué avec l’intensité et la conviction dont il fait habituellement preuve en Eredivisie. Le gardien d’Emmen Kelle Roos (34 ans), qui faisait ses débuts sur les terrains néerlandais, est en outre monté en puissance au fil du match grâce à plusieurs belles parades.

Dix minutes après la reprise, Emmen a même doublé son avance. Sur un corner de Groningen repoussé, les joueurs d’Emmen ont lancé une contre-attaque fulgurante, conclue par Cooper-Love. L’Anglo-Suédois a trompé Etienne Vaessen après un joli dribble.

Groningen n’a pas davantage réussi à faire la différence après la pause. Roos a arrêté des tirs souvent peu convaincants et gardé sa cage inviolée au terme d’une soirée particulièrement mémorable pour lui et pour Emmen : 0-2.