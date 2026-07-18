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Rian Rosendaal

Traduit par

Le FC Groningen proteste vigoureusement après le tacle sur Hernes : « Un geste vraiment scandaleux ! »

FC Groningue vs AEK Athenes
FC Groningue
AEK Athenes
Jeux d'amitié des clubs

Samedi, en match amical face à l'AEK Athènes, le FC Groningen a été secoué par un tacle appuyé sur Travis Hernes. Le milieu de terrain norvégien est resté au sol après la charge de son adversaire Filipe Relvas.

L’incident est survenu à la 55^e minute de cette rencontre amicale disputée près d’Apeldoorn. Le latéral gauche portugais du club grec a foncé sur Hernes près de la ligne médiane, laissant le Norvégien allongé sur la pelouse, visiblement souffrant.

L’arbitre Clay Ruperti a immédiatement expulsé le défenseur portugais pour ce tacle dangereux. Sous le choc, Hernes a reçu des soins sur la pelouse avant de pouvoir reprendre sa place, heureusement sans blessure grave.

« La situation a complètement dégénéré à Wenum Wiesel. Un tacle véritablement scandaleux de Relvas sur Travis Hernes a été sanctionné par un carton rouge. Le commentateur de la WWVA résume bien la situation : “C’est un rappel, c’est un match amical. Veuillez vous comporter correctement” », pouvait-on lire sur la chaîne X du FC Groningen.

Peu après, Oskar Zawada a ouvert le score pour le FC Groningen. Malgré l’infériorité numérique, l’AEK a renversé la vapeur et s’est imposé 2-1.

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