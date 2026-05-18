Le FC Groningen envisage de boycotter le match de barrage contre l'Ajax

Le FC Groningen envisage sérieusement de boycotter le match de barrage contre l’Ajax, programmé le 21 mai, a annoncé son directeur général Frank van Mosselveld à RTV Noord. Cette position fait suite à la décision d’interdire l’accès au stade aux supporters de Groningen à Volendam.

La rencontre Ajax-Groningue, programmée jeudi au stade Kras de Volendam en raison d’une série de concerts d’Harry Styles à la Johan Cruijff ArenA, pourrait donc se jouer à huis clos pour les fans du club nordiste. Cette décision, prise « à l’issue d’une réunion tripartite », concerne également les supporters de Willem II, dont le match face à Volendam est également prévu dans le cadre des finales des play-offs de promotion/relégation. Willem II, qui doit jouer contre Volendam en finale des barrages de promotion/relégation, est soumis à la même interdiction.

Après la critique formulée par Etienne Vaessen à l’encontre de la décision du maire d’Edam-Volendam, Rick Beukers, Van Mosselveld partage sa colère : « Nous étudions actuellement toutes nos options pour contester cette mesure », a-t-il affirmé sur Radio Noord.

« C’est complètement fou », s’emporte-t-il. « Surtout parce que j’avais déjà interrogé la KNVB sur ces scénarios le 23 avril : que se passerait-il et comment y ferions-nous face ? Je trouve déjà étrange que nous devions nous rabattre sur un autre stade. Il ne devrait jamais arriver que le trio local décide de ne pas autoriser les supporters visiteurs. Et voilà que ce scénario se réalise quand même. »

« Je n’ai pas de preuve, mais j’ai l’impression qu’on espérait, là-bas, que le scénario Volendam-Ajax n’ait pas lieu », analyse Van Mosselveld. « Si le maire considère que plusieurs clubs ne peuvent pas être accueillis dans sa commune, il est amer et étrange que ce soient précisément les supporters visiteurs qui soient pénalisés. »

Van Mosselveld estime inadmissible que les supporters de Groningen soient punis pour les débordements des fans de Volendam. « Nous n’avons jamais vécu une situation aussi absurde : trois groupes de supporters pourraient se voir interdire l’accès au stade. » Il avance une solution claire : disputer la rencontre non pas au Kras Stadion, mais à l’Euroborg.

« Écoutez, l’aspect sportif doit primer. Mais nous trouvons tout cela tellement inacceptable et injuste que nous allons d’abord essayer de faire en sorte que les supporters puissent être présents jeudi », explique Van Mosselveld. Un boycott total est-il alors envisageable ? « Tous les scénarios sont sur la table. Nous n’excluons rien pour l’instant. Cela nous surprend et nous prend au dépourvu. C’est tellement injuste. »