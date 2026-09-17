Le FC Barcelone voit Luis Figo et décide de jeter l’offre à la poubelle

Le FC Barcelone a rejeté une offre de la banque numérique Revolut, rapporte 3Cat, dans le sillage de Catalunya Ràdio. Le club est à la recherche d’une nouvelle banque partenaire depuis un certain temps déjà, mais a écarté Revolut parce que Luis Figo est le visage de l’entreprise.

Barcelone était lié à CaixaBank depuis quatre décennies. La collaboration a pris fin en 2025, après l’apparition de frictions entre les dirigeants du Barça et CaixaBank.

Barcelone jugeait ainsi trop faible la rémunération annuelle de six millions d’euros, tandis que CaixaBank, après sa fusion avec Bankia, a commencé à examiner plus sévèrement ses dépenses de sponsoring et ne voulait pas suivre aveuglément les exigences du club catalan.

Des tensions sont également apparues parce que plusieurs dirigeants de Barcelone ont investi, via le directeur de CaixaBank, dans un projet externe au Camp Nou. Le projet s’est soldé par un échec et les dirigeants barcelonais ont exigé une compensation financière de CaixaBank, ce qui a gravement détérioré la relation entre les deux parties.

Les deux parties ont ainsi laissé le contrat arriver à expiration l’an dernier, et Barcelone est à la recherche d’un remplaçant à CaixaBank, même si les négociations entre elles ne se sont jamais totalement arrêtées. Le club discute toutefois activement avec des parties externes.

Des négociations ont ainsi aussi eu lieu avec Revolut. Mais un accord n’a jamais vu le jour. Barcelone a rejeté la banque non pas pour des raisons financières, mais sentimentales. Luis Figo est le visage de la dernière campagne de la banque et fait même référence, dans les publicités, à son transfert hautement sensible de 2000.

Cette année-là, Figo a choisi de quitter Barcelone pour l’ennemi juré du Real Madrid, où Florentino Pérez venait tout juste de remporter les élections et de tenir sa promesse en faisant venir le Portugais au Santiago Bernabéu. Depuis, Figo est persona non grata à Barcelone et dans ses environs.

On peut notamment voir Figo sur d’immenses panneaux d’affichage, avec le slogan : « Choisissez votre argent. » Il s’agit d’une référence directe aux critiques massives qu’il a reçues des supporters barcelonais après son transfert, eux qui l’avaient notamment qualifié de « mercenaire ». Tout cela constitue plus qu’assez de raisons pour que le club ne s’associe pas à Revolut.



