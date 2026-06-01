Le FC Barcelone va devoir faire face à une concurrence acharnée pour s'attacher les services de Julián Álvarez

Le Paris Saint-Germain a entamé les négociations pour recruter Julian Álvarez, selon Diario SPORT. Le récent vainqueur de la Ligue des champions est en concurrence avec le FC Barcelone pour s’attacher les services de l’attaquant argentin.

Le club de la capitale a attendu la fin de la finale de la Ligue des champions pour entamer les discussions, souhaitant que toute l’attention soit portée sur la rencontre face à Arsenal (1-1, victoire aux tirs au but).

Alors que le FC Barcelone a d’abord approché directement l’attaquant avant de se tourner vers l’Atlético de Madrid avec une offre de 100 millions d’euros, le PSG suit la voie officielle.

Selon SPORT, le club parisien a entamé lundi les négociations pour le transfert d’Álvarez et devrait soumettre une première offre sous peu.

Vendredi après-midi, Barcelone avait déjà transmis une proposition pour l’Argentin de 26 ans, mais l’Atlético ne l’a pas acceptée. Cette offre s’élevait à 100 millions d’euros, jugés bien trop faibles par le club madrilène, qui l’avait racheté deux ans auparavant à Manchester City pour 75 millions.

Le joueur, qui a disputé 106 matchs et inscrit 49 buts pour les Colchoneros, a fait part à l’Atlético de son souhait de partir.



