Le FC Barcelone se rachète après ses débâcles face au PSG et au Real Madrid

Le FC Barcelone s’est imposé 3-0 face à Aston Villa, mardi au Spotify Camp Nou, en Ligue des champions. Un succès bienvenu pour l’équipe de Hansi Flick après les récents revers contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Frenkie de Jong a débuté sur le banc des Catalans avant d’entrer en jeu après la pause.

Barcelone a connu un départ de rêve à domicile. Profitant d’une relance approximative d’Aston Villa, Lamine Yamal a ouvert le score pour les locaux dès la septième minute. Quelques minutes plus tard, Ian Maatsen a reçu un carton jaune, un avertissement qui invitait le latéral gauche à la prudence.

Aston Villa a tenté de reprendre le contrôle du match et a vu une puissante frappe de Johan Manzambi être brillamment repoussée par le gardien barcelonais Joan García. Le club catalan a conservé son avantage de 1-0 à domicile jusqu’à la pause.

La tâche des visiteurs anglais s’est encore compliquée lorsqu’une frappe déviée de Raphinha a fini au fond des filets : 2-0. Un sérieux coup dur pour Aston Villa, qui se rendra le week-end prochain chez un Manchester United à la dérive.

Barcelone a scellé le sort de la rencontre sous la pluie après 65 minutes de jeu. Raphinha a bien jugé un long ballon venu de l’arrière avant de conclure avec sang-froid. Aston Villa a encore tenté de sauver l’honneur, Leon Goretzka trouvant le poteau de la tête.

Unai Emery a décidé de faire entrer Tammy Abraham à la place de Nicolas Jackson en fin de match. De Jong était alors déjà sur le terrain côté barcelonais. Le Néerlandais avait remplacé Pedri, épuisé, pour les 20 dernières minutes.

Une soirée assez tranquille, donc, pour Barcelone au Spotify Camp Nou. Une bonne répétition générale avant le choc de dimanche contre l’Atlético Madrid en Liga. Les Madrilènes occupent la deuxième place, à deux points du leader barcelonais.