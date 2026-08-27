Le FC Barcelone s’est manifesté auprès du FC Twente pour Ruud Nijstad. C’est ce que rapporte Voetbal International ce jeudi après-midi. Les Enschedeërs n’ont toutefois pas l’intention de laisser partir le défenseur de dix-huit ans.

L’hebdomadaire précité indique que Barcelone est à la recherche d’un défenseur à l’aise dans la relance et doté d’un gros potentiel, pour le côté gauche de la défense. C’est ainsi que Nijstad est entré dans le viseur du club.

Les Catalans se sont manifestés à De Grolsch Veste, mais aucun accord n’a encore été trouvé : le directeur technique Erik ten Hag a décidé de ne pas donner suite à cet intérêt et compte conserver Nijstad.

En principe, Ten Hag compte garder la porte fermée, même si Barcelone formule une nouvelle offre pour Nijstad dans les prochains jours.

Nijstad est considéré comme l’un des plus grands talents de l’Eredivisie VriendenLoterij. Le PSV et l’Eintracht Francfort, notamment, s’étaient déjà intéressés à lui plus tôt cet été.

Un transfert n’a toutefois pas vu le jour. Mieux encore : le défenseur a prolongé en juin son contrat avec Twente jusqu’à la mi-2029.

Nijstad a fait ses débuts avec Twente en octobre de l’année dernière. Depuis, ce gaucher d’1,95 m a disputé 29 matches officiels avec l’actuel douzième d’Eredivisie. Il y a également inscrit un but et délivré une passe décisive.