Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
imago-sport-1081415417.jpgANP
Sam Vreeswijk

Traduit par

Le FC Barcelone se présente à Enschede pour un joueur du FC Twente

Mercato
Twente
FC Barcelone
R. Nijstad

Le FC Barcelone s’est manifesté auprès du FC Twente pour Ruud Nijstad. C’est ce que rapporte Voetbal International ce jeudi après-midi. Les Enschedeërs n’ont toutefois pas l’intention de laisser partir le défenseur de dix-huit ans.

L’hebdomadaire précité indique que Barcelone est à la recherche d’un défenseur à l’aise dans la relance et doté d’un gros potentiel, pour le côté gauche de la défense. C’est ainsi que Nijstad est entré dans le viseur du club.

Les Catalans se sont manifestés à De Grolsch Veste, mais aucun accord n’a encore été trouvé : le directeur technique Erik ten Hag a décidé de ne pas donner suite à cet intérêt et compte conserver Nijstad.

En principe, Ten Hag compte garder la porte fermée, même si Barcelone formule une nouvelle offre pour Nijstad dans les prochains jours.

Nijstad est considéré comme l’un des plus grands talents de l’Eredivisie VriendenLoterij. Le PSV et l’Eintracht Francfort, notamment, s’étaient déjà intéressés à lui plus tôt cet été.

Ligue Conférence, Qualification
Qarabag FK crest
Qarabag FK
QRB
Twente crest
Twente
TWE
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH

Un transfert n’a toutefois pas vu le jour. Mieux encore : le défenseur a prolongé en juin son contrat avec Twente jusqu’à la mi-2029.

Nijstad a fait ses débuts avec Twente en octobre de l’année dernière. Depuis, ce gaucher d’1,95 m a disputé 29 matches officiels avec l’actuel douzième d’Eredivisie. Il y a également inscrit un but et délivré une passe décisive.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google