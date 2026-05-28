Le FC Barcelone se lance avec détermination dans le recrutement d’un attaquant estimé à 90 millions d’euros

Le FC Barcelone vise l’arrivée de Julián Álvarez au Spotify Camp Nou lors du prochain mercato estival. Le champion d’Espagne en titre s’apprête à transmettre une offre colossale à l’Atlético Madrid pour l’attaquant de 26 ans.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le club catalan ne compte pas inclure de joueurs dans la transaction et se tient prêt à débourser le montant requis pour s’offrir l’attaquant.

Le joueur aurait déjà signifié à la direction colchonera son souhait de partir, et il aurait déjà refusé il y a quelques mois une proposition de prolongation très lucrative.

Après une rencontre directe avec l’agent d’Álvarez et plusieurs intermédiaires, le Barça formulera son offre.

Sous contrat jusqu’en 2030, l’attaquant argentin est estimé à 90 millions d’euros par Transfermarkt, mais le club madrilène, qui l’a recruté 75 millions auprès de Manchester City en 2024, pourrait exiger un chèque bien plus conséquent.

Les Colchoneros avaient eux-mêmes déboursé environ 75 millions d’euros en 2024 pour le racheter à Manchester City.

Depuis son arrivée, l’international argentin (51 sélections) a disputé 106 matchs officiels sous le maillot colchonero, inscrivant 49 buts et délivrant 17 passes décisives.