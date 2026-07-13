Le FC Barcelone officialise son deuxième recrutement de ce mercato

Le FC Barcelone a officialisé la signature du meneur américain Justin Robinson jusqu’au 30 juin 2028. Ce recrutement vise à renforcer le poste de meneur après une saison européenne remarquable du joueur.

Le club catalan a confirmé, sur son site officiel, que le joueur de 28 ans, qui mesure 1,85 mètre, arrive en provenance du Paris Saint-Germain, où il a réalisé une première saison remarquée en Ligue européenne de basket-ball.

Après avoir passé la visite médicale, l’Américain a confié : « C’est un immense honneur d’avoir l’opportunité de jouer pour un club aussi prestigieux et historique que Barcelone. Je suis extrêmement reconnaissant et très heureux », ajoutant : « Jouer pour un club aussi exceptionnel, dès ma deuxième année en Ligue européenne, est un immense honneur pour moi et ma famille. »

Né à Manassas (Virginie) le 12 octobre 1997, le meneur de jeu arrive au Palau Blaugrana pour animer l’attaque grâce à sa vision du jeu, sa rapidité d’exécution, sa capacité à prendre des décisions clés ainsi que son talent pour tirer depuis l’extérieur de la raquette et percer les défenses.

Il se définit comme un « gagnant » et un « leader sur et en dehors du terrain », affirmant : « Je veux rester moi-même, être constant, apporter ma contribution en attaque comme en défense, et faire tout ce dont l’équipe a besoin pour gagner. »

Le meneur possède déjà une solide expérience, ayant arpenté plusieurs championnats : cinq équipes NBA entre 2019 et 2022, puis des passages en Australie, en Italie et en France.

Lors de son dernier exercice avec Paris Basket, il a compilé 14,6 points et 4,5 passes décisives en 36 matchs d’EuroLeague, se distinguant notamment avec 35 points sur le parquet de l’Olympiacos, performance qui lui a valu le titre de MVP de la 37e journée.

En championnat de France, il a également brillé : 13 points et 4,1 passes décisives en 24 matchs, contribuant à la deuxième place de son équipe et attirant l’attention des grands clubs européens.

Avant son arrivée en France, il avait déjà brillé en Italie sous les couleurs de Trapani, compilant 14,4 points et 6 passes décisives de moyenne, remportant le titre de meilleur joueur du mois de novembre et intégrant l’équipe type du championnat.