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Le Russe Alexeï Batrakov, joueur de Galatasaray, commence à attirer l'attention des grands clubs européens après des débuts exceptionnels depuis son arrivée lors du dernier mercato estival. Il s'impose comme l'un des talents émergents les plus en vue du Vieux Continent, alors que le FC Barcelone et le Bayern Munich s'intéressent de plus en plus à lui.

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Le Russe Alexeï Batrakov, joueur de Galatasaray, commence à attirer l'attention des grands clubs européens après des débuts exceptionnels depuis son arrivée lors du dernier mercato estival. Il s'impose comme l'un des talents émergents les plus en vue du Vieux Continent, alors que le FC Barcelone et le Bayern Munich s'intéressent de plus en plus à lui.

Âgé de 21 ans, le milieu offensif russe a rejoint Galatasaray en provenance du Lokomotiv Moscou contre 25 millions d'euros. Il ne lui a pas fallu longtemps pour prouver ses qualités : il s'est rapidement imposé parmi les titulaires sur lesquels compte le club turc.

Batrakov affiche des statistiques remarquables lors de ses premiers matchs avec Galatasaray : 6 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues. Un bilan qui reflète son poids considérable sur le plan offensif, d'autant qu'il évolue au poste de meneur de jeu et possède la capacité de faire la différence devant le but adverse.

L'empreinte du joueur russe ne se limite pas au championnat national : elle s'étend aussi à la Ligue des champions, où il a inscrit 4 buts, confirmant sa capacité à briller face aux grosses écuries. De quoi accroître l'intérêt européen pour son talent ces derniers temps.

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Selon le quotidien turc « Fanatik », repris par le site « Foot Mercato », le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont mis à suivre le joueur, dont les prestations ont tapé dans l'œil des deux clubs. Ceux-ci souhaitent toutefois mieux cerner son potentiel avant d'entreprendre toute éventuelle démarche en vue de le recruter lors des prochaines fenêtres de transferts.

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Les recruteurs du FC Barcelone et du Bayern Munich devraient assister au match entre Galatasaray et Aston Villa, prévu le mardi 24 novembre en Ligue des champions, afin d'observer Batrakov de près et d'évaluer son niveau technique ainsi que sa capacité à continuer d'enchaîner les bonnes performances face à un adversaire européen.

L'intérêt des deux clubs représente une évolution importante pour l'avenir du joueur russe, d'autant que la course aux jeunes talents est devenue un dossier majeur pour les grands clubs , qui cherchent à dénicher des éléments capables d'apporter un plus technique à court terme, tout en ayant la possibilité de les faire progresser et d'en profiter pendant de longues années.

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Le FC Barcelone et le Bayern Munich ne sont pas les premiers clubs à être associés à Batrakov : le joueur figurait déjà dans les petits papiers du Paris Saint-Germain avant son transfert à Galatasaray. Mais son éclosion sous le maillot du club turc l'a remis sur le devant de la scène et a ouvert la porte à de nouvelles perspectives quant à son avenir sur les terrains européens.

De son côté, Galatasaray ne semble pas disposé à laisser filer facilement l'une de ses nouvelles stars. Le club turc prévoit de faire passer la clause libératoire inscrite dans le contrat du joueur de 55 millions d'euros à 100 millions d'euros, afin de le protéger des convoitises des clubs intéressés.

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Cette initiative attendue de la direction de Galatasaray traduit sa volonté de conserver Batrakov, d'autant que le club a investi 25 millions d'euros pour l'engager l'été dernier et commence déjà à récolter les fruits de ce transfert, grâce à ses contributions offensives et à son influence sur le jeu de l'équipe. Autant de raisons pour lesquelles les dirigeants ne souhaitent pas le voir partir si peu de temps après son arrivée.

Le match face à Aston Villa constitue une étape importante dans le parcours actuel du joueur. Ce sera une nouvelle occasion pour lui de démontrer ses qualités sous les yeux des recruteurs du FC Barcelone et du Bayern Munich, tandis que Galatasaray espère le voir poursuivre sur sa lancée. Si Batrakov maintient le même niveau et les mêmes statistiques, il pourrait devenir l'un des noms les plus en vue du marché des transferts européen.