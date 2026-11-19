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Le Russe Alexeï Batrakov, joueur du club turc de Galatasaray, commence à attirer l’attention des grands clubs européens après des débuts exceptionnels depuis son arrivée lors du dernier mercato estival. Devenu l’un des talents émergents les plus en vue du Vieux Continent, il suscite un intérêt croissant du FC Barcelone et du Bayern Munich, désireux de s’attacher ses services.

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Le milieu offensif russe de 21 ans a rejoint Galatasaray pour 25 millions d’euros en provenance du Lokomotiv Moscou. Il n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour démontrer ses qualités et s’est rapidement imposé parmi les titulaires sur lesquels s’appuie le club turc.

Batrakov a affiché des statistiques remarquables lors de ses premiers matchs avec Galatasaray, avec 6 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues. Un bilan qui reflète son poids considérable dans le secteur offensif, d’autant qu’il évolue au poste de meneur de jeu et possède la capacité de faire la différence devant le but adverse.

L’empreinte du joueur russe ne s’est pas limitée au championnat national, puisqu’elle s’est étendue à la Ligue des champions, où il a inscrit 4 buts. Il a ainsi confirmé sa capacité à hausser son niveau face aux grosses écuries, ce qui a contribué à accroître l’intérêt des clubs européens pour son talent ces derniers temps.

Selon le quotidien turc « Fanatik », relayé par « Foot Mercato », le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont mis à suivre le joueur, dont les performances ont attiré l’attention des deux clubs. Ces derniers souhaitent mieux évaluer son potentiel avant d’entreprendre toute éventuelle démarche en vue de le recruter dans les prochains mois.

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Des recruteurs du FC Barcelone et du Bayern Munich devraient assister au match entre Galatasaray et Aston Villa, prévu le mardi 24 novembre en Ligue des champions, afin d’observer Batrakov de près et d’évaluer son niveau technique ainsi que sa capacité à continuer de briller face à un adversaire européen.

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L’intérêt des deux clubs constitue une évolution importante pour l’avenir du joueur russe, d’autant que la course aux jeunes talents est devenue l’un des dossiers majeurs des grands clubs , qui cherchent à dénicher des éléments capables d’apporter un plus sur le plan technique à court terme, avec la possibilité de les faire progresser et d’en tirer profit pendant de longues années.

Le FC Barcelone et le Bayern Munich ne sont pas les premiers clubs dont le nom est associé à Batrakov. Le joueur figurait déjà parmi les cibles du Paris Saint-Germain avant son arrivée à Galatasaray, mais son éclosion sous le maillot du club turc l’a remis en lumière et a ouvert la porte à de nouvelles perspectives quant à son avenir sur les pelouses européennes.

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De son côté, Galatasaray ne semble pas disposé à laisser filer facilement l’une de ses nouvelles stars. Le club turc envisage de faire passer la clause libératoire inscrite dans le contrat du joueur de 55 millions d’euros à 100 millions d’euros, une mesure destinée à le protéger des convoitises des clubs intéressés par ses services.

Cette initiative attendue de la direction de Galatasaray traduit sa volonté de conserver Batrakov, d’autant que le club a investi 25 millions d’euros pour le recruter l’été dernier et commence déjà à récolter les fruits de cette opération grâce à ses contributions offensives et à son influence sur le jeu de l’équipe. Les dirigeants ne sont donc pas prêts à le voir partir facilement après si peu de temps.

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Le match face à Aston Villa représente une étape importante dans le parcours du joueur à ce stade. Ce sera pour lui une nouvelle occasion de démontrer ses qualités sous les yeux des recruteurs du FC Barcelone et du Bayern Munich, tandis que Galatasaray espère le voir poursuivre sur sa lancée. Batrakov pourrait alors devenir l’un des noms les plus en vue du marché des transferts européen s’il continue d’afficher le même niveau et les mêmes statistiques.