Bonne nouvelle pour Lamine Yamal : il devrait pouvoir prendre part à la Coupe du monde cet été. Mercredi soir, l’espoir du FC Barcelone a été contraint de quitter le terrain sur blessure lors de la rencontre face au Celta de Vigo (victoire 1-0). Le lendemain, le club catalan a diffusé un communiqué.

« Les examens médicaux ont confirmé que Lamine Yamal souffre d’une blessure au tendon d’Achille gauche », a annoncé le club sur X. « Il manquera le reste de la saison, mais il devrait être disponible pour la Coupe du monde. »

Le jeune attaquant s’est blessé à un moment clé : après avoir obtenu un penalty, il s’est blessé en le transformant.

L’équipe de Hansi Flick doit encore disputer six matchs cette saison, le dernier étant programmé le 24 mai. La Coupe du monde débutera deux semaines et demie plus tard. Yamal est donc engagé dans une course contre la montre.

Cette courte victoire, malgré tout, permet au club catalan de consolider sa position en tête du classement : avec six journées encore à disputer, il compte neuf points d’avance sur son dauphin, le Real Madrid. La rencontre entre les deux géants, fixée au 10 mai, pourrait ainsi s’avérer décisive pour le sacre barcelonais.

En Coupe du Roi comme en Ligue des champions, le club catalan est d’ores et déjà éliminé : l’Atlético de Madrid s’est montré plus fort à chaque fois, en demi-finale de la Coupe du Roi puis en quart de finale de la C1.

L’Espagne entamera son Mondial le 15 juin face au Cap-Vert, puis affrontera l’Arabie saoudite et l’Uruguay dans son groupe.