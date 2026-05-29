Le FC Barcelone aurait mis sur la table une somme colossale pour s’offrir Julian Álvarez

Le FC Barcelone a soumis une offre de cent millions d'euros à l'Atlético de Madrid pour s'attacher les services de Julian Álvarez, selon Fabrizio Romano.

Jeudi après-midi, la presse apprenait déjà que le club catalan allait déployer tous les moyens nécessaires pour recruter l’attaquant le plus rapidement possible, sans que d’offre formelle ne soit encore évoquée.

Jeudi soir, l’attaquant argentin a informé la direction colchonera de son souhait de partir, même si le club ne veut pas le laisser filer.

Malgré cette position, le transfert se précise : le Barça a formellement déposé une première offre de 100 millions d’euros, sans bonus, auprès du club madrilène.

Sous contrat jusqu’en 2030, l’attaquant argentin est estimé à 90 millions d’euros par Transfermarkt.

Les Colchoneros avaient eux-mêmes déboursé environ 75 millions d’euros en 2024 pour le recruter auprès de Manchester City.

Depuis son arrivée, l’international argentin (51 sélections) a disputé 106 matchs officiels sous le maillot colchonero, inscrivant 49 buts et délivrant 17 passes décisives.