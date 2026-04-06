Le duo central Nick Verschuren - Dies Janse est meilleur que Josip Sutalo - Youri Baas. Chaque jour, sur Voetbalzone, nous proposons trois thèses concernant les grands clubs néerlandais. De plus, les équipes qui ne font pas partie du trio de tête traditionnel font régulièrement l'objet d'une attention particulière. Les joueurs prêtés par l'Ajax, Nick Verschuren (FC Volendam) et Dies Janse (FC Groningen), font forte impression. Pensez-vous qu'ils forment un duo central meilleur que Sutalo et Baas, ou êtes-vous en total désaccord avec cette affirmation ? Donnez votre avis dans les commentaires !

Verschuren et Janse accumulent de l'expérience en dehors d'Amsterdam cette saison et progressent à grands pas. Les deux talents de l'Ajax ont également fait leurs preuves lors du dernier week-end de championnat. Ensemble, ils forment le duo central de l'Équipe de la semaine de Voetbalzone. Verschuren, 21 ans, s'est rapidement imposé comme titulaire à Volendam et est en passe de maintenir « l'autre Oranje » en Eredivisie.

L'analyste d'ESPN Bram van Polen s'est montré extrêmement enthousiaste à l'égard du défenseur central lors de l'émission Dit Was het Weekend. Il a même qualifié Verschuren de meilleur défenseur que Sutalo. Le joueur prêté par l'Ajax a réussi dimanche à maintenir le score à 0-0 entre Volendam et Feyenoord. « Verschuren a déjà reçu de nombreux compliments, mais il est vraiment acharné dans sa façon de se jeter sur les ballons », a déclaré Van Polen, qui estime que beaucoup d'autres défenseurs de l'Eredivisie pourraient s'inspirer de lui. « Il est parfois un peu aveugle et il se jette vite au sol, mais il se jette vraiment partout. Et il lit bien le jeu. Aux yeux de Van Polen, Verschuren manque encore de présence sur le ballon, mais défensivement, il le trouve meilleur que Sutalo.

L'international croate a commis une erreur samedi lors de la défaite 1-2 de l'Ajax face au FC Twente, a constaté Van Polen. « Quand on voit ce but de Bart van Rooij et la façon dont Sutalo pivote là, je ne vois presque jamais ça chez Verschuren. »

Dies Janse

Alors que Verschuren a réussi à empêcher Feyenoord de marquer, Janse a été le grand artisan de la victoire 0-2 du FC Groningen contre Telstar. Le joueur prêté par l'Ajax a réussi à ouvrir le score après une demi-heure de jeu grâce à un coup de tête précis. Grâce à ses bonnes performances, ce défenseur central gaucher est considéré depuis des mois comme le successeur potentiel de Youri Baas, qui en est peut-être à sa dernière saison à l'Ajax. Âgé de 20 ans, Janse a fait ses débuts avec les Jong Oranje fin mars et a disputé jusqu'à présent six matches officiels avec l'équipe première d'Amsterdam.

Avec Groningue, il a remporté les deux derniers matchs de championnat, ce qui fait que la qualification pour les barrages de la Ligue Europa reste un objectif réaliste. L'équipe de l'entraîneur Dick Lukkien occupe actuellement la dixième place, à seulement un point du numéro huit, le Sparta Rotterdam.

« En avril, nous allons continuer sur notre lancée. Il reste cinq matchs à jouer, ça peut être une belle fin de saison. Nous continuons à faire la même chose, à garder une énergie positive, et c’est comme ça qu’on gagne des matchs. Et maintenant, il faut aller de l’avant », a déclaré Janse devant la caméra d’ESPN après la victoire contre Telstar.