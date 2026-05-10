« Le duel entre lui et Wout Weghorst s’est révélé extrêmement inconfortable »

Joris van Overeem juge « plutôt délicate » la course au titre de meilleur buteur de la saison 2017/18 entre Wout Weghorst et Alireza Jahanbakhsh. Les deux joueurs portaient alors les couleurs de l’AZ et pouvaient encore prétendre à ce trophée individuel lors de la dernière journée.

Avant la dernière journée, Jahanbakhsh totalisait 18 réalisations, contre 16 pour Weghorst.

Lors de la 34^e journée, AZ recevait le PEC Zwolle. Jahanbakhsh a inscrit un hat-trick, tandis que Weghorst a ajouté un doublé. Au final, c’est l’Iranien qui a décroché le Soulier d’Or.

« Nous n’avions plus rien à jouer », explique Van Overeem dans l’émission Goedemorgen Eredivisie. « C’était bizarre. J’avais l’impression que Wout y tenait plus qu’Ali. »

« C’était parfois très gênant. À chaque but d’Ali, Wout courait aussitôt vers le ballon. Il est vraiment un gagnant », conclut l’ancien milieu de terrain d’AZ.