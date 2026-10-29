L'expert en arbitrage Abdullah Al-Qahtani a mis fin à la polémique concernant l'annulation des deux buts du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, lors de la rencontre face à Al-Khaleej, qui s'est achevée sur une victoire d'Al-Alami sur le score de 5-3, dans le cadre de la douzième journée de la Roshn Saudi League. Un match marqué par un grand suspense et une avalanche de buts, mais c'est le doublé non validé de Ronaldo qui a retenu l'attention, avant que la star portugaise ne parvienne finalement à faire trembler les filets.

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La rencontre, qui s'est déroulée au stade Al-Awwal Park à Riyad, a été marquée par l'annulation de deux buts de Ronaldo pour hors-jeu, après que l'arbitre Khaled Al-Turais est intervenu dans les deux cas, au milieu des protestations du capitaine d'Al-Nassr qui cherchait à étoffer son compteur de buts de manière précoce, avant que l'examen des situations ne confirme la justesse des décisions arbitrales.

Abdullah Al-Qahtani a confirmé, dans des déclarations sur le réseau saoudien « Thmanyah », la justesse de la décision d'annuler le premier but de Ronaldo à la 11e minute, après que la technologie du hors-jeu semi-automatique a révélé que le joueur se trouvait en position de hors-jeu au moment de la construction de l'action, privant ainsi le capitaine d'Al-Nassr d'ouvrir son compteur de buts dans le match dès les premières minutes.

Et à la quatrième minute du temps additionnel de la première période, la polémique est revenue de nouveau après l'annulation d'un deuxième but de Ronaldo pour le même motif, l'expert en arbitrage ayant appuyé la décision de l'arbitre Khaled Al-Turais, estimant que l'annulation du but était conforme aux lois du jeu, si bien que les deux premières tentatives de la star portugaise face à Al-Khaleej se sont terminées sans être comptabilisées dans le résultat final.

Malgré l'annulation du doublé, Al-Nassr a réussi à s'imposer sur le score de 5-3, atteignant ainsi 28 points et occupant la deuxième place au classement de la Roshn League, à égalité avec Al-Qadisiyah qui a disputé un match de plus, tandis qu'Al-Hilal est en tête du classement avec 27 points, selon les chiffres figurant dans les données du match.

De l'autre côté, le total d'Al-Khaleej est resté figé à 12 points, le faisant reculer à la dixième place, au moment où Al-Nassr a continué de renforcer sa position dans la course pour la tête du classement, après avoir surmonté une soirée arbitrale mouvementée par une victoire offensive marquée par cinq buts inscrits, malgré la polémique qui a accompagné les deux tentatives annulées de Ronaldo.