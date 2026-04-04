Le directeur de l'Ajax, Beuker, n'a pas le moindre doute : « Il va tout déchirer en Eredivisie ! »

Marijn Beuker l'avait déjà présenté en interne comme la nouvelle star de l'Eredivisie, mais quelques mois plus tard, Oscar Gloukh ne joue pratiquement plus aucun rôle à l'Ajax. Le milieu de terrain israélien, recruté pour près de quinze millions d'euros, passe surtout son temps sur le banc et ne parvient pas, pour l'instant, à répondre aux attentes démesurées. Sa situation est emblématique de l'échec de la politique de transfert à Amsterdam.

Selon le journal Algemeen Dagblad, le directeur sportif Beuker était fermement convaincu que l'Ajax avait recruté une future star. « Beuker n'avait pas le moindre doute », explique Johan Inan, observateur de l'Ajax. « Il va bouleverser l'Eredivisie », avait déclaré Beuker en interne à propos de Gloukh fin juillet. Ces propos s'avèrent rétrospectivement particulièrement optimistes, compte tenu de son rôle actuel au sein de l'équipe.

Gloukh avait été recruté comme l’une des grandes recrues prometteuses de l’été, mais huit mois plus tard, il n’en reste plus grand-chose. Le numéro 10 ne joue presque plus à la Johan Cruijff Arena et semble bien loin d’une place de titulaire.

Raúl Moro, autre recrue coûteuse de l’été, a lui aussi déjà quitté le club. L’Espagnol a choisi en janvier de rejoindre Osasuna, sans avoir vraiment fait ses preuves à Amsterdam. Selon le journal, Gloukh et Moro symbolisent un échec plus général sur le marché des transferts.

Depuis le départ de Marc Overmars en 2022, l'Ajax a recruté pas moins de quarante nouveaux joueurs. Pourtant, un seul transfert est considéré comme une véritable réussite : celui de Jordan Henderson. Fait remarquable, ce milieu de terrain expérimenté n'a même pas été recruté par la direction technique habituelle, mais par le directeur par intérim Kelvin de Lang.

Le journal Algemeen Dagblad met en avant plusieurs causes à l'origine de l'échec de cette politique. Au sein du club, on observe une succession incessante de responsables, ce qui empêche de définir une ligne directrice claire. Il semble qu'un projet technique précis, avec un style de jeu bien défini et des profils de joueurs adaptés, ait longtemps fait défaut.

Bien que des tentatives aient été faites pour mettre en place une structure, celles-ci sont souvent restées au stade théorique. Les entraîneurs changeaient régulièrement de vision et les profils de joueurs recherchés évoluaient sans cesse. Il en a résulté une politique incohérente et les recrues n'ont pas toujours été intégrées de manière appropriée.

Par ailleurs, l’influence des entraîneurs joue également un rôle dans le succès variable des joueurs. Sous Francesco Farioli, certaines recrues affichent de meilleures performances, alors qu’elles avaient déçu sous les entraîneurs précédents. Cela souligne à quel point le succès dépend du contexte dans lequel les joueurs évoluent.

La conclusion de l'Algemeen Dagblad est sans appel. L'Ajax manque actuellement de la base stable dont il disposait il y a quelques années avec Van der Sar, Overmars et Ten Hag. Alors qu'à l'époque régnaient la clarté et la cohésion, celles-ci sont aujourd'hui bien loin, avec toutes les conséquences que cela implique.