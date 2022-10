Le dérapage incontrôlé de Jean-Marc Furlan durant Clermont - Auxerre

L’entraineur auxerrois, Jean-Marc Furlan, a pris un rouge pour un doigt d’honneur adressé aux supporters.

L’AJ Auxerre a connu un après-midi dominical compliqué, et son entraineur encore plus. Jean-Marc Furlan n’a pas fini le match contre Clermont sur le banc. A quelques minutes du terme, il s’est fait montrer le chemin du vestiaire par l’arbitre.

Furlan pète les plombs

Après que son équipe ait réduit le score, Furlan a osé adresser un doigt d’honneur au public clermontois. Une scène qui n’a pas échappé à la vigilance de l’arbitre, qui l’a exclu sur le champ.

En entrant aux vestiaires, Furlan a récidivé. La commission de discipline de la Ligue 1 risque de gouter modérément à ce dérapage, surtout qu’il s’agit d’un technicien expérimenté.

De mal en pis pour Auxerre

Furlan est sur les nerfs et cela pourrait se comprendre au vu de la série qu’affiche actuellement sa formation icaunaise. Les promus restent sur cinq défaites en six matches. Et leur revers du jour les fait basculer dans la zone rouge (17e, à 8 points). Avec quatre descentes programmées à l’issue de la saison, l’affaire s’annonce très corsée pour les Ajaistes.

Le prochain match d’Auxerre ça sera à domicile contre l’OGC Nice (16 octobre). Furlan devra y assister à partir des tribunes.