Nawaf Al-Aqidi, gardien de but d'Al-Nassr, est désormais menacé de manquer les premiers matchs de son équipe en Roshn Saudi League.

Al-Nassr entamera son parcours en Roshn Saudi League demain samedi, en recevant Al-Fateh au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la nouvelle saison.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Aqidi a subi une contusion à l'épaule lors des entraînements de l'équipe, en début de semaine, ce qui menace sa participation au match contre Al-Fateh.

Le Portugais Carlos Miguel, médecin d'Al-Nassr, devrait trancher sur la participation d'Al-Aqidi au match, après avoir évalué son état, avant la séance d'entraînement final précédant la rencontre, ce vendredi soir.

Al-Aqidi était proche de quitter Al-Nassr durant l'actuel mercato estival, en raison du refus du club d'accepter ses conditions de prolongation, son nom ayant été associé aux clubs d'Al-Fateh et d'Al-Shabab, sans que rien ne soit officiellement conclu.

À rappeler qu'Al-Aqidi était le gardien titulaire d'Al-Nassr lors de la première moitié de la saison dernière, avant de perdre sa place au profit du Brésilien Bento, à cause des erreurs qu'il a commises lors des matchs contre Al-Qadsiah et Al-Hilal en Roshn Saudi League.

Le gardien saoudien souhaite obtenir davantage de minutes de jeu au cours de la nouvelle saison, afin de retrouver les cages de l'équipe nationale première, après avoir perdu sa place au profit du gardien chevronné Mohammed Al-Owais.