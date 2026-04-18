Youri Baas poursuit sa progression en tant que footballeur. Le défenseur central de l’Ajax visionne systématiquement les images de ses performances après chaque match, comme il l’a expliqué vendredi dans une interview accordée au site officiel du club.

« Juste après un match, on a une certaine impression. On veut alors un peu confirmer cette impression à l'aide des images. On peut en tirer énormément d'enseignements, donc je le fais en fait tout le temps », explique le défenseur du club d'Amsterdam, âgé de seulement 23 ans.

Doté d’une bonne passe, il cherche souvent à servir un milieu ou un attaquant d’une balle bien dosée, même si cela dépend des déplacements de ses partenaires. « Sean (Steur, ndlr) aime avoir le ballon, donc il se propose naturellement dans le jeu. »

« Je répète souvent à Sean de rester en retrait pour mieux se positionner. Quand je dribble, j’attends que l’adversaire sorte vers moi afin de créer un espace ailleurs. La clé, c’est de savoir combien de temps patienter ; c’est ce qui rend le jeu passionnant », analyse Baas à propos de sa réflexion sur le terrain.

Il se régale surtout des passes qui perforent l’entrejeu adverse. « Pas seulement les miennes. Mais un joueur comme Daley (Blind, ndlr) est un maître dans l’art de ces passes. D’un seul ballon, on transperce presque toute la défense. »

« Ces passes ne sont pas possibles très souvent pendant le match, car généralement, l’axe est un peu plus fermé. Mais quand l’espace est là, il faut jouer le ballon. C’est un don qu’on a ou qu’on n’a pas », analyse le jeune Ajacide.

Concernant le marquage des attaquants, il prend Sébastien Haller comme exemple : « Il faut entrer en contact tôt pour lui rendre la tâche aussi difficile que possible et l’empêcher de frapper de la tête ou de se détacher. Si on lui laisse le moindre espace pour s’échapper et qu’il est déjà plus grand que vous, ça devient compliqué. »