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Strahinja Pavlovic a établi une comparaison pour le moins bizarre. Invité du podcast serbe SS Calcio le défenseur de l’AC Milan a notamment été interrogé sur son ancien entraîneur Sérgio Conceição. Pavlovic qualifie les méthodes du technicien portugais de « dignes de Hitler ».

Âgé de 25 ans, Pavlovic est arrivé à Milan à l’été 2024 et y a connu, jusqu’à présent, quatre entraîneurs : Paulo Fonseca, Conceição, Massimiliano Allegri et son entraîneur actuel, Rúben Amorim.

Conceição a été nommé à Milan fin 2024. Il avait parfaitement débuté en remportant la Supercoupe d’Italie, mais n’est finalement resté qu’un semestre avant d’être écarté au profit d’Allegri.

« Conceição a interdit le Nutella et, depuis, nous n’y avons plus jamais eu droit », se souvient Pavlovic à propos de cette période. « C’est un homme sympathique, je l’aime bien, mais ses méthodes étaient dures. Dignes de Hitler. »

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« Nous partions disputer un match à l’extérieur et, à l’hôtel, nous étions séparés. Les joueurs restaient ensemble, les autres restaient dehors. Les genouillères et les coudières étaient obligatoires à l’entraînement. Qu’il gèle ou qu’il fasse 35 degrés, il fallait les porter. »

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« Trois jours avant un match, certains joueurs sont allés à un concert jusqu’à 23 heures. Il avait des adjoints, ou des espions, qui lui faisaient des rapports. Il en a fait tout un scandale, si bien qu’aucun de ces cinq ou six joueurs n’a été autorisé à entrer sur le terrain lors du match suivant. »

« Lors de sa première rencontre avec les joueurs en tant qu’entraîneur de Milan, il est arrivé avec quarante minutes de retard », ajoute Pavlovic, donnant un troisième exemple des « méthodes » de Conceição. « Tous les joueurs et le staff l’attendaient. Il était dans son bureau. Il voulait montrer clairement à tout le monde qui était le patron. Il l’a fait exprès. »

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Pavlovic parle en termes plus élogieux de sa période sous les ordres d’Allegri, qui n’est pas parvenu à qualifier Milan pour la Ligue des champions la saison dernière. « C’est sous sa direction que j’ai le plus progressé depuis mon arrivée en Italie. »

« En tant que défenseur, j’ai une bonne vitesse, de la puissance et la capacité de ressortir le ballon depuis la défense. Je peux aussi monter et marquer, mais l’aspect tactique a toujours été mon point faible », explique Pavlovic.