Jesús Uno, le gardien espagnol d'Andorre, est devenu le seul joueur dont la situation disciplinaire reste en suspens à la suite des événements survenus lors de la rencontre de son équipe face à Tenerife en deuxième division, après que la Fédération royale espagnole de football a décidé de traiter son cas de manière distincte, en raison de la gravité de l'incident lié au décès de Jesús de Miguel, qui a placé le gardien au cœur des enquêtes disciplinaires.
Le journal espagnol « Marca » a rapporté que la Fédération espagnole a tranché sur les sanctions concernant le reste des joueurs impliqués dans les incidents du match, onze jours après sa fin tragique, tout en préférant reporter sa décision sur le cas d'Iñaki Peña, en raison de la sensibilité de l'affaire et des circonstances exceptionnelles qui l'entourent.
L'incident doit faire l'objet d'un examen indépendant avant que la décision finale ne soit rendue concernant la sanction éventuelle à l'encontre du gardien.
En revanche, la Fédération a notifié aux deux clubs une suspension d'un match pour trois joueurs : Dani Martín, gardien de Tenerife, ainsi qu'Imvi Akerman et Lautaro De León, joueurs d'Andorre, qui devront purger leur sanction lors des matches de la fin de semaine en cours.
Ces décisions sont intervenues après une période d'incertitude quant à la situation disciplinaire des joueurs, malgré l'approche de la date de leurs matches officiels.
Les raisons des sanctions tiennent au cumul de cartons jaunes pour Akerman, dont le total a atteint 5 cartons, tandis que la suspension de Lautaro a été décidée après son expulsion face à Tenerife pour avoir reçu deux avertissements.
Quant à Dani Martín, il a été concerné par la décision de suspension sur fond des incidents de cette même confrontation, laissant Iñaki Peña comme le seul joueur dont la situation n'a pas encore été tranchée à ce jour.
La plainte de Piqué au sujet du retard des décisions
Gerard Piqué, principal actionnaire du club d'Andorre, avait critiqué le retard de la Fédération espagnole à informer le club des sanctions, avant la confrontation contre Almería, affirmant que la direction n'avait reçu aucune notification officielle précisant la situation des joueurs jusqu'à la veille du match, malgré ses tentatives répétées de connaître la décision par les canaux disponibles.
Piqué a déclaré, dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux, que le club avait été confronté à une situation d'incertitude concernant trois joueurs : Iñaki Peña, Akerman et Lautaro, précisant qu'Akerman était menacé de suspension en raison du cumul de cartons, tandis que Lautaro avait été expulsé face à Tenerife après avoir reçu deux avertissements, et que la situation d'Iñaki Peña était liée à l'incident ayant entraîné la mort de De Miguel.
Piqué a qualifié ses critiques de « critique constructive », soulignant que l'absence de notification officielle avait placé le staff technique dans une difficulté à déterminer ses choix avant le match, faute de clarté sur la liste des joueurs disponibles pour participer.
Il a averti que le retard dans l'annonce des sanctions pouvait perturber les calculs de l'équipe, surtout si l'entraîneur se voyait contraint d'écarter un joueur par précaution, avant qu'il n'apparaisse plus tard qu'il n'était pas sanctionné.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
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Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.