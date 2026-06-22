Le coup d’envoi de la rencontre de la Coupe du monde devrait être donné avec plusieurs heures de retard

Selon RMC Sport et L’Équipe, la rencontre entre la France et l’Irak pourrait débuter plus tard que prévu (23h, heure néerlandaise) en raison d’une tempête attendue à Philadelphie.

Lundi soir, pour leur deuxième sortie dans le groupe de la Coupe du monde, les Bleus et l’Irak doivent s’affronter à 23h (heure néerlandaise) au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Les services météorologiques américains anticipent des orages, des éclairs et des rafales de vent pendant la rencontre, justifiant un possible report.

Comme lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, le « Thunderstorm Protocol » sera activé : joueurs et supporters devront se mettre à l’abri au moins trente minutes dès qu’un orage sera détecté dans un rayon de 13 kilomètres.

Lors de la Coupe du monde des clubs, certaines rencontres avaient été interrompues pendant plusieurs heures en raison de conditions météorologiques extrêmes. Un scénario qui pourrait donc se répéter lundi soir.



