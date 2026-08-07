L'avenir de l'Espagnol Rodri a pris un tournant inattendu après qu'il s'est rapproché d'un transfert au Barça, suivant le conseil qu'il a reçu de son entraîneur Pep Guardiola de rejoindre le club catalan plutôt que le Real Madrid.

Le journaliste Melchor Ruiz a révélé dans l'émission « La Tarde » sur la radio espagnole « COPE » que Rodri avait consulté Guardiola cette saison pour savoir ce qu'il devait faire s'il était contraint de choisir entre le Barça et le Real Madrid. La réponse de l'entraîneur catalan a été claire : le style de jeu du Barça est le plus adapté pour lui, tout en soulignant que la décision finale revenait au joueur seul.

Ruiz a expliqué que ce facteur avait été déterminant dans la décision du milieu de terrain, vainqueur de la Coupe du monde et du Championnat d'Europe, qui estime que la philosophie du Barça est bien plus proche de ce qu'il a vécu pendant des années sous la direction de Guardiola à Manchester City, comparée à l'approche du Real Madrid. Il a indiqué que le contact de l'entraîneur Hansi Flick avec le joueur avait également renforcé cette orientation.

Il a ajouté que Rodri sait qu'il entrera dans un vestiaire familier réunissant des joueurs tels que Pedri et Dani Olmo, et qu'il se sentira comme au sein de la sélection nationale, ce qui a facilité son choix en faveur du projet du Barça sur le plan sportif, au-delà des considérations financières.

Selon Ruiz, le Real Madrid a manifesté un grand intérêt pour Rodri dès la fin de la Coupe du monde et s'est renseigné auprès de Manchester City sur la possibilité de le vendre, recevant une réponse positive. Il a ensuite présenté une offre officielle et une bonne entente s'était installée, mais le joueur a personnellement informé le club madrilène qu'il appréciait l'offre tout en préférant accepter celle du Barça, avant que les négociations n'avancent.

Il a précisé que le Real Madrid avait accepté cette décision avec fair-play, tandis que la transaction reste suspendue à un accord financier entre le Barça et Manchester City, le club anglais réclamant environ 70 millions d'euros, soit le même montant communiqué au Real Madrid lors des négociations. Convaincre City constitue ainsi la dernière étape pour finaliser l'une des transactions les plus importantes du marché.