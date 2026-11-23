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Des images du comportement d’Erling Haaland lors du match entre Manchester City et Fulham (1-1) deviennent virales. On y voit clairement que l’attaquant norvégien est peu impressionné par ses coéquipiers.

Manchester City traverse une grave crise. L’équipe d’Enzo Maresca n’a remporté aucun de ses quatre derniers matches de Premier League.

Avant la trêve internationale, le club s’était incliné face à Aston Villa (2-1), Brighton (0-1) et Nottingham Forest (3-1).

La situation ne s’est guère améliorée après la trêve. Samedi dernier, l’équipe a concédé un match nul 1-1 face à Fulham.

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Malgré les difficultés de son club, Haaland reste le meilleur buteur de Premier League. L’ancien joueur du Borussia Dortmund, entre autres, compte neuf buts.

Des images du match contre Fulham montrent aussi sa grande frustration envers ses coéquipiers. Le défenseur Abdukodir Khusanov s’apprête à effectuer une remise en touche, mais tarde trop au goût de Haaland, qui se met en colère.

Sur X, les images de Haaland deviennent virales. « Haaland semble malheureux à Manchester City », peut-on lire.

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« Je ne comprends vraiment pas qui a fait croire à Erling Haaland qu’il était plus grand que Manchester City. Son attitude commence à devenir un sérieux problème, et le club doit être plus grand que n’importe quel joueur », écrit un important compte de supporters sur la plateforme.

Le week-end prochain, Manchester City aura l’occasion de se racheter. Le club affrontera Arsenal dimanche à 17 h 30 à l’Emirates Stadium.