Le Wydad n'a pas patienté longtemps. Quatre semaines seulement ont suffi pour clore l'aventure du Portugais Paulo Sérgio, après un début catastrophique qui a précocement écarté le club rouge de la course au titre et attisé la colère de ses supporters au complexe Mohammed-V.

Le Wydad Athletic Club a annoncé, ce jeudi, mettre officiellement fin à sa collaboration avec son entraîneur portugais Paulo Sérgio, après seulement quatre journées de championnat professionnel de la saison 2026-2027.

Le Wydad a abordé la nouvelle saison avec un seul mot d'ordre : renouer avec les sacres. Mais le rêve s'est heurté à une réalité amère dès la première journée, après une défaite retentissante trois buts à un face au Wydad de Témara.

La série de résultats négatifs s'est poursuivie, l'équipe se contentant d'une seule victoire lors de ses quatre premiers matchs, pour une défaite et deux nuls, ne récoltant que 5 points sur 12 possibles, un bilan indigne des ambitions d'un club de la taille du Wydad.

Le club a affirmé dans son communiqué officiel, via ses comptes sur les réseaux sociaux, être « parvenu à un accord mettant fin à la collaboration avec l'entraîneur portugais Paulo Sérgio et à la résiliation à l'amiable du contrat liant les deux parties », tout en remerciant le technicien pour la période passée à la tête du banc.

La décision de le limoger est intervenue juste après le nul décevant face à l'Amal Tiznit, dimanche dernier, au complexe Mohammed-V de Casablanca, un résultat qui a déclenché la colère des supporters du Wydad.

Le complexe de Casablanca : aucune victoire à domicile

Le paradoxe choquant de l'aventure de Sérgio est qu'il n'a réussi à décrocher aucune victoire à domicile. Lors des trois matchs disputés par le Wydad à Casablanca, il s'est incliné face au Wydad de Témara et a fait match nul face au Club de Meknès et à l'Amal Tiznit, tandis que son unique victoire a été obtenue à l'extérieur, aux dépens du Difaâ Hassani d'El Jadida.

Cette incapacité à s'imposer dans son fief historique a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le Portugais, accentuant encore la pression sur la direction.

Paulo Sérgio rejoint ainsi une longue liste d'entraîneurs qui se sont succédé à la tête du Wydad depuis la saison dernière, comprenant des noms comme Amine Benhachem, Patrice Carteron, Mohamed Bencherifa et Adel Hermach, un tableau qui reflète l'instabilité technique que traverse l'équipe.

Nabi est le prochain

Des rapports de presse marocains ont révélé que la direction du Wydad avait conclu son accord avec l'entraîneur tunisien Nasreddine Nabi, qui a précédemment dirigé l'Ismaily d'Égypte, pour prendre en main l'équipe marocaine lors de la prochaine étape. L'annonce officielle de l'engagement est attendue dans les prochaines heures, Nabi s'apprêtant ainsi à vivre une nouvelle et passionnante expérience dans le championnat marocain.



