Le comité d'organisation de la Coupe d'Asie 2027 publie un communiqué important

Le comité local d'organisation de la Coupe d'Asie 2027 a publié un communiqué dans lequel il a confirmé la poursuite des préparatifs en vue d'accueillir la compétition.

L'Arabie saoudite accueillera la phase finale de la Coupe d'Asie du 7 janvier au 5 février prochains.

Dans un communiqué publié sur son compte X, le comité local d'organisation a déclaré : « Le comité local d'organisation de la Coupe d'Asie 2027 confirme la poursuite de ses préparatifs en vue d'accueillir la compétition, prévue du 7 janvier au 5 février 2027, en coordination permanente avec la Confédération asiatique de football et les parties concernées. »

Le comité a précisé que les préparatifs se poursuivent dans les différents volets organisationnels et opérationnels, conformément au calendrier approuvé, y compris la préparation des infrastructures, des installations et des services associés, dans le cadre des efforts visant à offrir une expérience complète aux sélections participantes, au public et aux médias venus de tout le continent.

Le comité local d'organisation a renouvelé son engagement à poursuivre le travail et à mobiliser les moyens nécessaires pour assurer la réussite de cet événement continental, et à proposer une compétition à la hauteur du statut de l'Arabie saoudite, tout en tenant compte des développements liés au tournoi et de manière à créer les conditions propices à sa réussite.

L'agence France 24 avait publié des déclarations du cheikh Salman bin Ibrahim, président de la Confédération asiatique de football, dans lesquelles il a affirmé que le report de la Coupe d'Asie 2027 en Arabie saoudite reste une option envisageable si les circonstances l'exigent.

Il a déclaré : « La Confédération asiatique n'est pas pressée de trancher. Nous pouvons attendre jusqu'à la fin du mois de novembre prochain, d'autant que les préparatifs de la compétition avancent actuellement selon le calendrier prévu. »