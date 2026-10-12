Le club qatari d'Al Sadd a reçu un coup dur avant la rencontre attendue face à Al Hilal, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, après la confirmation de l'absence du Croate Marcelo Brozovic pour ce match, au moment où le club qatari cherche à effacer son début de parcours manqué et à retrouver son équilibre face à l'un des principaux candidats au titre continental.

Le Roumain Razvan Lucescu, entraîneur d'Al Sadd, a confirmé l'absence de Brozovic, aux côtés de Guilherme, en raison d'une blessure, tout en insistant sur sa confiance dans la capacité du reste de l'effectif à compenser ces absences, assurant que son équipe disposait des solutions de rechange nécessaires pour aborder ce choc, malgré la difficulté de la tâche face à Al Hilal.

Lucescu : l'absence de Brozovic ne nous freinera pas

Lucescu a évoqué l'importance de la rencontre lors de la conférence de presse, soulignant que le match opposait deux grandes équipes à l'échelle asiatique et que la victoire exigeait une concentration totale et d'éviter les erreurs qui pourraient coûter cher à son équipe.

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Le technicien roumain a insisté sur le fait que ces absences ne changeraient rien aux ambitions d'Al Sadd, malgré l'importance de Brozovic au milieu de terrain, assurant que le staff technique faisait confiance aux éléments disponibles et à leur capacité à afficher le niveau requis, tout en soulignant la nécessité d'aborder ce match avec discipline et concentration durant les quatre-vingt-dix minutes.

Al Sadd cherche à se racheter face à Al Hilal

Ces absences arrivent à un moment délicat pour Al Sadd, qui a perdu son premier match de la Ligue des champions d'Asie Elite face à l'Esteghlal Téhéran sur le score de 0-3, et se retrouve désormais dans l'obligation d'obtenir un résultat positif face à Al Hilal pour rectifier sa trajectoire dans la compétition et éviter de compliquer ses calculs trop tôt.

En face, Al Hilal aborde la rencontre avec l'ambition de poursuivre sa série de résultats positifs dans la compétition continentale, fort d'un groupe de joueurs de grande qualité et d'une solide expérience dans ce type de confrontation. Lucescu, qui a déjà dirigé le club saoudien, espère réussir à exploiter l'avantage du terrain et du public pour compenser les absences et décrocher un résultat qui redonnerait confiance à Al Sadd, dans un match d'une grande importance pour les ambitions asiatiques des deux équipes.