« Le club le plus riche du monde s’apprête à lancer une offre pour recruter Kees Smit. »

Selon le Daily Mail, Kees Smit suscite un vif intérêt de la part de Newcastle United. Le milieu de terrain de l’AZ revient sur le devant de la scène alors que Sandro Tonali semble sur le point de quitter le club.

Si le FC Barcelone et le Real Madrid suivent de longue date ce meneur de jeu originaire d’Heiloo, le riche Newcastle United se positionne désormais avec insistance.

Les Spurs ont déjà soumis une offre de 90 millions d’euros pour l’Italien.

Les Magpies ont toutefois rejeté cette proposition et réclament environ cent millions d’euros. Selon la presse britannique, un accord est imminent.

Si la vente se concrétise, les Magpies tenteront d’enrôler le Néerlandais, sélectionné une seule fois en Oranje, et pour lequel l’AZ espère tirer un prix élevé.

Depuis son rachat en 2021 par un consortium saoudien emmené par le Fonds d’investissement public (PIF), Newcastle dispose de moyens financiers quasi illimités et peut donc jouer des coudes avec les plus grands clubs mondiaux.

Toutefois, une prolongation à l’AZ n’est pas exclue : le joueur de vingt ans a indiqué qu’il était prêt à rester à l’AFAS Stadion, et le directeur technique Niels van Duinen a fait savoir qu’il était ouvert à cette option.